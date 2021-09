Argentina enfrenta a Brasil por las Eliminatorias

El equipo de Lionel Scaloni vuelve a cruzarse con su clásico rival, después de dos meses de la conquista de la Copa América.

Argentina visita este domingo en San Pablo a Brasil en un Superclásico de invictos de las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar a Qatar 2022, a menos de dos meses de la final en la que Lionel Messi comandó la conquista de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná.

El encuentro comenzará a las 16 en el estadio Neo Quimica Arena, del club Corinthians, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El entrenador Lionel Scaloni no confirmó la alineación inicial pero mostró alivio al afirmar que a estrella Lionel Messi “está bien” luego del “susto” en la victoria 3-1 ante Venezuela cuando recibió una patada que lo dejo tirado en el césped, una de las peores de su carrera.

Brasil llega diezmado debido a que los futbolistas que actúan en Inglaterra y Rusia fueron impedidos de viajar a jugar para sus selecciones.

Pero en el equipo diezmado de ingleses de Tite la polémica con la prensa -pese a su ciento por ciento de efectividad- para sobre si Neymar está o no fuera de su peso

Tite, tuvo que llamar a once jugadores de última hora, los dos últimos Artur (atacante) y Leo Ortiz (defensa), ambos del Red Bull Bragantino.

En Brasil es probable que del equipo inicial arranque Miranda en lugar del suspendido Marquinhos, mientras que se especula que Everton Ribeiro (que marcó contra Chile) puede ocupar el lugar de Vinicius Junior en la creación del mediocampo.

PROBABLES FORMACIONES

Brasil: Wéverton; Danilo, Éder Militao, Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá; Vinícius Junior o Everton Ribeiro), Neymar y Gabriel Barbosa “Gabigol”. DT: Adenor Bacchi, Tite.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.