Salud Pública garantiza la eficacia de los test rápidos de detección de covid-19 que se emplean en la provincia

Desde la Subsecretaría de Atención y Acceso al Sistema de Salud del Chaco explicaron que las pruebas que se emplean en el diagnóstico expeditivo de coronavirus son eficaces y los porcentajes de efectividad son similares a los de las pruebas de PCR.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco explicaron que los test rápidos de detección de Covid-19 que se emplean en el territorio provincial son eficaces y los porcentajes de efectividad que se reportan son similares a los de las pruebas de PCR.

Desde la Subsecretaría de Atención y Acceso al Sistema de Salud manifestaron que los test Medomics que se emplean actualmente son seguros y efectivos para el diagnóstico en personas con síntomas respiratorios de coronavirus.

Asimismo, funcionarios sanitarios provinciales explicaron que las pruebas de detección rápida de Covid-19 fueron adquiridas por el Ministerio de Salud Pública del Chaco en licitaciones públicas, cumpliendo con los procedimientos administrativos vigentes y tras recomendaciones técnicas realizadas por laboratorios chaqueños.

Los test de detección rápida de Covid-19 de la marca Medomics que se emplean desde el mes pasado en el territorio provincial son eficaces y seguros. “Cuando hacemos test rápidos para detección de Covid-19 utilizamos comparativas con la técnica de PCR que es el estándar de diagnóstico de coronavirus que se emplea en todo el mundo. Tenemos que aclarar que en julio utilizábamos pruebas de la marca Abbot para hacer el diagnóstico de test rápido y en agosto empezamos a usar Medomics, la cual también es eficaz”, detalló la subsecretaria de Atención y Acceso al Sistema de Salud, Paula Sartor.

Con respecto a la efectividad de los test que Chaco emplea desde el mes pasado, la funcionaria del Ministerio de Salud Pública brindó detalles de su utilización de manera comparativa con el mes anterior. “En julio el porcentaje de positividad para PCR fue del 28,94%: en los laboratorios chaqueños se testearon 12.000 muestras por PCR con 3.600 casos positivos. En cuanto a los test de Abbot, en julio tuvimos un 29% de positividad: de 41.000 test rápidos realizados, tuvimos 12.000 casos positivos, por lo cual el porcentaje de positividad de los testeos rápidos se correlaciona con el de PCR”, explicó Sartor.

“En agosto, cuando empezamos a usar los test de Medomics, las pruebas de PCR mostraron una positividad del 15,9%: ante 12.000 muestras analizadas se registraron 1.900 resultados positivos. En cuanto a los test rápidos Medomics empleados en agosto, realizamos 29.976 test rápidos con 5.000 positivos, lo que arroja un porcentaje de positividad 17% con una correlación absoluta a los índices arrojados por las pruebas de PCR”, detalló la funcionaria provincial.

“Debemos tener en cuenta que en agosto se realizaron menos pruebas de detección de Covid-19 debido a que se reportaron menos personas con síntomas respiratorios compatibles con coronavirus en el territorio provincial”, aclaró la subsecretaria de Atención y Acceso al Sistema de Salud, Paula Sartor.

Concurso público para la adquisición de test

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública también explicaron los procedimientos tanto técnicos como administrativos de la compra de los nuevos test de detección rápida de Covid-19 de la marca Medomics, en lugar de Abbot empleadas anteriormente, que comenzaron a emplearse desde agosto.

“El 28 de julio, en el concurso público para la adquisición de test rápidos de test de antígenos para diagnosticar Covid-19, recibimos 3 ofertas con diferencias económicas importantes. De los oferentes, la firma que ofrecía las pruebas Medomics era la que no solo cumplía con las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios sino también el que menor costo presentaba para el Estado provincial”, explicó la subsecretaria de Atención y Acceso al Sistema de Salud, Paula Sartor.

Asimismo, la funcionaria brindó detalles de los estudios técnicos que se realizaron para proceder con la adquisición de los test de detección rápida de Covid-19. “El Ministerio de Salud Pública solicitó un estudio y dictamen técnico ampliado sobre la eficacia y seguridad de las pruebas de detección rápida de Covid-19 que fueron ofrecidas, las cuales fueron realizadas por los laboratorios de los hospitales ‘Perrando’ y ‘4 de Junio’ de Sáenz Peña y del Laboratorio Central y de la Coordinación Covid. Con los resultados de los informes técnicos, avanzamos con el concurso público eligiendo al oferente de menor precio, que era el caso de la firma que comercializa las pruebas Medomics, y ahorrando aproximadamente 10 millones de pesos al Estado provincial”, detalló Sartor.

A su vez, desde la cartera sanitaria provincial resaltaron el trabajo para garantizar la seguridad de las pruebas que se realizan en el Chaco, así como también la de los agentes que procesan las muestras de Covid-19. “Si bien algunos de los dictámenes técnicos fueron discordantes en cuanto a la necesidad de mayores equipos de protección y seguridad para el personal encargado de manipular las muestras, todas las ofertas cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de licitación. Considerando la cuestión de que la bioseguridad de los agentes sanitarios se podía garantizar con la provisión de insumos de protección personal, que hoy el ministerio dispone y distribuye, y ante la necesidad inminente de comprar test rápido, dimos curso a la compra teniendo en cuenta la información brindada por el proveedor de que la sensibilidad para detección de Covid-19 del test Medomics era del 97% con especificidad del 99%. No existía impedimento técnico para no avanzar con la compra de este producto”, precisó Sartor.

“Además como referencias de este nuevo test empleado en el Chaco sabemos que también son utilizados por laboratorios de referencia técnica a nivel nacional para el diagnóstico rápido con antígenos”, indicó la funcionaria. “Debemos garantizar el acceso al diagnóstico garantizando la calidad con procesos transparentes”, añadió Sartor.

De esta manera, el Estado provincial del Chaco adquirió nuevos test de detección rápida de Covid-19 no sólo ahorrando más de 10 millones de pesos, sino también cumpliendo con las especificaciones e informes técnicos. Las pruebas adquiridas cumplen con los requisitos de necesidad sanitaria y con el menor precio establecido en la ley de contrataciones del estado provincial.