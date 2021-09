Habrá 17 mil entradas a la venta para el partido de Argentina y Bolivia

El Monumental abrirá su capacidad para 21 mil espectadores, pero 4 mil serán de protocolo.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y representantes del ministerio de Seguridad definieron en una reunión poner a la venta 17 mil entradas para el partido de la Selección argentina contra Bolivia en el estadio Monumental. El partido se jugará el jueves 9 de septiembre a las 20.30 por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022.

De la capacidad de 21 mil espectadores, 17 mil entradas serán puestas a la venta por Internet, mientras que las 4 mil restantes se estima que serán para protocolo y sponsors, según informaron en TyC Sports.

DÓNDE COMPRAR ENTRADAS PARA ARGENTINA VS. BOLIVIA

La venta de las 17 mil entradas será a través de Internet y según adelantaron a M1 la misma comenzaría este sábado. Será por una plataforma privada.

PROTOCOLO PARA PODER IR AL PARTIDO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS BOLIVIA

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron que harán una prueba piloto, dejando entrar al público, el próximo jueves 9 de septiembre, en el partido entre Argentina y Bolivia, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto al protocolo para poder ingresar al Monumental no se confirmaron precisiones pero sí se deslizaron algunas posibilidades.

En principio, se pedirá la presentación de una declaración jurada, constancia de vacunación y una prueba PCR realizada al menos 72 horas antes del partido en lugares a confirmar.

Se informó que el jueves habrá una reunión entre AFA y el ministerio de Salud para definir el protocolo concreto.