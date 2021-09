El Presidente enfoca la recta final de la campaña en el conurbano y el cierre será con Cristina Kirchner

Estará hoy en Resistencia, pero a partir de mañana toda la agenda se concentrará en el principal distrito electoral del país; Berazategui y Hurlingham serán parte del recorrido; el cierre, el jueves próximo, será en la tercera sección electoral junto a la vicepresidenta

El sprint final de la campaña electoral se concentrará en el conurbano bonaerense. El presidente Alberto Fernández ya se reservó los últimos días previos a las PASO para recorrer varias localidades, entre ellas Berazategui y Hurlingham. El cierre, que será el jueves próximo, se realizará en un distrito de la populosa tercera sección electoral, posiblemente en Lomas de Zamora, donde se reeditará la fotografía de la unidad junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

En medio de una campaña compleja, que se vio atravesada por los errores propios, algunos de ellos protagonizados por el Presidente, el gobierno nacional busca cerrar filas y dejar un mensaje con la mirada puesta en el futuro.

Antes, el jefe del Estado volverá se reservó una última parada en el interior. Hoy por la tarde estará en el Chaco junto al gobernador Jorge Capitanich. En Resistencia, Fernández recorrerá la empresa metalúrgica Palacios Hermanos y también participará de un acto de campaña en respaldo a los precandidatos de las listas oficialistas del Frente de Todos Chaco. No asistirá al festejo por el Día de la Industria que organiza la Unión Industrial Argentina (UIA).

Ya mañana todo se concentrará en la denominada “madre de todas las batallas”, el territorio bonaerense. Como ocurrió esta semana desde Tecnópolis, el discurso estará centrado en la polarización con Juntos por el Cambio. “Estas dos semanas quería que tengamos en claro qué queremos decirles a los argentinos después de todo el ruido que han hecho. Miraba que la oposición decía que no tiene voluntad de dialogar con el Gobierno porque hay dos modelos de país en pugna. Estoy de acuerdo, por primera vez les doy la razón”, lanzó el Presidente frente a todos los generales y la tropa del Frente de Todos.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof

En este esquema, la primera escala, el viernes, será Berazategui, donde gobierna Juan José Mussi. Al día siguiente desembarcará en la primera sección, en Hurlingham, distrito que aún controla el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, pero que dejó en manos del camporista Damián Selci. Ambos estarán presentes en la recorrida con el mandatario.

Según adelantaron fuentes cercanas al Presidente, el lunes y martes Fernández continuará con las recorridas –visitarán fábricas que reabrieron durante estos últimos meses y que se vieron afectadas por las políticas económicas del anterior gobierno– y actos por el conurbano, aunque aún la agenda está en desarrollo. El miércoles está previsto el cierre de la campaña en la Ciudad con Leandro Santoro a la cabeza, un acto en el que, al menos por ahora, no está prevista la participación del jefe del Estado.

Y el cierre será el jueves. Ahí estarán presentes todos los candidatos y líderes del Frente de Todos: el Presidente y la vicepresidenta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, entre otros. La foto final será la unidad, según anticiparon desde Balcarce 50.

Cuando restan 10 días para las elecciones, en el Gobierno aseguraron que los últimos traspiés del Presidente, como la fotografía de los festejos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, y las declaraciones sobre la maestra de La Matanza, no se tradujeron en una pérdida de votos. En los números que circulan por los despachos de la Casa de Gobierno el Frente de Todos aún asoma con una ventaja.