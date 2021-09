Lionel Messi inscribió a sus hijos en las inferiores del PSG

Thiago y Mateo también estarán en el club de su papá.Es sin contrato firmado, por lo que gracias a la Patria Potestad, los podría cambiar de equipo en un futuro.

Después de su debut en el PSG, Lionel Messi pasó por Stade Georges-Lefèvre, el sector de entrenamiento del fútbol amateur de la institución, acompañado por sus dos hijos mayores: Thiago y Mateo, con la intención de anotarlos en las inferiores.

Mateo, nacido en 2015, será parte del equipo para menores de siete años. En cuanto a Thiago, que nació en 2012, debería jugar con el Sub 10 o Sub 9, según informó el diario L’Equipe.

En este caso, no hay un contrato firmado y “La Pulga”, por el derecho de la Patria Potestad, los podría cambiar de club si lo desea, incluso si no hay una mudanza familiar de por medio.

El argentino no es el primer crack que inscribe a sus hijos en las Inferiores del club. Antes lo habían hecho Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic.