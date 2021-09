Imparable: Cristiano Ronaldo le dio el triunfo a Portugal y rompió un nuevo récord

El portugués tuvo un partido complicado, pero logró dar vuelta el resultado y puso a su selección en el primer lugar del Grupo A en las Eliminatorias Europeas.

Los goles de Cristiano Ronaldo, que le permitieron transformarse en el máximo goleador histórico en seleccionados, marcaron la victoria agónica 2-1 de Portugal ante Irlanda, de local, en el partido correspondiente al Grupo A de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022.

Sin embargo, el delantero del Manchester United no había comenzado de buena manera el encuentro, ya que las cosas no salían como estaban planeadas. De hecho, erró un penal.

CR7 tomó carrera a los 15 minutos del primer tiempo tras una falta cometida sobre Bruno Fernandes, su nuevo compañero de equipo. El astro le pegó fuerte y cruzado, pero a media altura, y se encontró con las manos firmes del uno que dejó con vida a su país.

Ronaldo, de cabeza, a falta de un minuto, marcó la igualdad y de esa manera superó las 109 anotaciones del iraní Ali Daei, quien registró esa cifra entre 1993 y 2006.

Su segundo tanto llegó en el sexto minuto adicionado, también de cabeza, para estirar a 111 su récord. El defensor John Egan (PT 45m) superó en el salto a Joao Cancelo y Ronaldo y de cabeza abrió el marcador para Irlanda en el Estadio Algarve.

Cristiano dispuso de una gran situación a los 15 minutos del primer tiempo, pero el arquero Gavin Bazunu, de 19 años, lo desvió con una atajada magistral.

El crack luso, que en la previa recibió el premio a Mejor Goleador de la Eurocopa pasada, no se desanimó y salvó a su seleccionado en un partido flojo. Con este triunfo, Portugal quedó como único puntero de su zona con 10 puntos.