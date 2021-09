Ángel Di María destrozó a Jorge Sampaoli: “Es una persona muy rara”

El rosarino criticó al entrenador y reveló las complicaciones que se dieron durante el Mundial de Rusia 2018.

La Selección Argentina no pasó una buena estadía durante el Mundial de Rusia 2018, debido a la tensa relación que se dio entre el cuerpo técnico y los jugadores. Precisamente el vínculo del entrenador, Jorge Sampaoli, con los considerados “históricos”.

Después de algunos años, Ángel Di María rompió el silencio y reveló detalles de cómo fueron esos polémicos meses. “La verdad que arranque muy bien y terminé mal. Sampaoli me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y después me limpió en el Mundial sin darme explicaciones”, comenzó diciendo “Fideo”.

Y agregó, sobre Sampaoli: “Es una persona muy rara, empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último Mundial de Masche y se terminó yendo de la peor manera, porque teníamos jugadores para mucho más”.

Luego, habló del último partido de la fase de grupos, donde fue titular y explicó sobre su lugar en el 11 inicial: “En el partido contra Nigeria vuelvo a jugar porque era obvio que iban a meter a los más grandes porque si se venía la catástrofe, siempre terminan muriendo los mismos. Gracias a Dios salió bien pero estuvimos a nada de que salga mal”.