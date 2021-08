Por qué el Día del Gamer es el 29 de agosto

En esta fecha se celebra el Día de Mundial del Videojuego y Día del Gamer. Los motivos y su impacto en Millennials, Generación X, Gen Z y Baby Boomers.

¿POR QUÉ EL 29 DE AGOSTO SE CELEBRA EL DÍA DEL GAMER?

El 29 de agosto fue estipulado como Día del Gamer y Día de Mundial del Videojuego en 2008 en España, cuando un grupo de revistas especializadas en el sector – Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía- tomaron la iniciativa comenzando por eventos virtuales, descuentos, charlas y torneos.

Para los más jóvenes, el gaming más que un pasatiempo, es un estilo de vida. El 40% de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2015) y el 37% de los jugadores Millennials (nacidos entre 1981 y 1995) indican que se involucran con los juegos a menudo, ya sea en discusiones con sus pares acerca de los juegos, visitando comunidades en línea, sitios web y blogs, o escuchando podcasts.

Estos porcentajes son significativamente más altos que los de los jugadores de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1981) con el 22%, o los jugadores Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) con el 10%.

“Eso lo vemos día a día, a través de torneos, entrevistas o acciones con gamers. Muchos jugadores no solo juegan títulos y ven a sus creadores favoritos en vivo en sitios como Twitch y YouTube; sino que también leen, escuchan noticias y desarrollos de la industria, y participan activamente en discusiones en Reddit, Discord, ResetEra y otras comunidades. Para algunos jugadores, la participación de la comunidad puede ser incluso más importante que jugar”, aseveró Angélica Dávila, de Acer.

Si bien los dispositivos móviles abarcan el mayor tiempo de los videojuegos, tanto los Baby Boomers como los Millennials y Gen Z tienen una alta preferencia por jugar en PC.

Sin embargo, 79% de los Baby Boomers lo hace para jugar en solitario – con Fifa, Candy Crush y Mario Bros – , mientras que 55% de la Generación Z usan sus PC para engancharse en juegos multijugador como Roblox, Among Us y Fortnite.

Los juegos modernos combinan los mundos físicos y digitales, como Fortnite, Minecraft y Roblox, llegaron para quedarse.

Las interacciones en los mundos digitales reflejan cada vez más la interacción del mundo real. A medida que más juegos innoven en estos espacios, los consumidores pasarán aún más tiempo en estos mundos virtuales, una tendencia que ha sido acelerada, pero no causada, por la pandemia.

En pocas palabras, estamos participando colectivamente más en mundos simulados, lo que nos lleva a una de las tendencias más candentes de los juegos: el metaverso, concluye el estudio.