Mesa macrista de Mirtha Legrand buscó instalar que hubo millones de muertos por covid en Argentina

La mesa macrista que Nacho Viale, socio del gobierno de Cambiemos, armó una mesa para instalar mentiras, como que en Argentina hubo 14 millones de muertos por coronavirus.

La mesa macrista del regreso de Mirtha Legrand se dedicó en la hora y media que estuvo al aire en denostar al Gobierno nacional y marcar lo importante que no ganen los candidatos del Frente de Todos.

Pero en varios momentos la estrategia se les fue de las manos, lo que no queda claro sin en forma intencional o porque se pasaron, como se diría burdamente, de mambo.

¿MILLONES DE MUERTOS POR COVID-19 EN ARGENTINA?

Al menos dos veces Baby Etchecopar dijo que en Argentina hubo millones de muertos por coronavirus, algo que avaló el periodista militante del macrista Jonatan Viale, pero que también tuvo el llamativo silencio del ministro de salud porteño, Fernán Quirós.

Ante semejante barbaridad alguno de los comensales podría haber corregido al macrista Baby Etchecopar pero la mentira siguió corriendo.

En un momento del programa se habló de por qué no llegaban las vacunas de Pfizer y Quirós dijo que el tema se pudo resolver cuando se sacó de la Ley (el funcionario del PRO dijo DNU, probablemente para no reconocer que esa Ley fue votada por todo Juntos por el Cambio en el Congreso) una palabra (negligencia, nunca se mencionó en la mesa, lo desconocían).

LA CAMPAÑA SUCIA

Y ahí aparecieron Baby Etchecopar y el hijo de Mauro Viale para instalar un mentira y ensuciar a Cecilia Moreau por el proyecto de Ley que votó en forma unánime, algo que se encargaron de obviar.

“Yo creo que en un país decente la hija de Moreu (Cecilia) tiene que estar declarando ante la Justicia porque es una palabra que costó 14 millones de vidas, puede ser la de Mauro (Viale)”, sentenció Baby Etchecopar y Jonatan Viale respaldó, mientras que Quirós silenció.

Pero no contento con eso, pocos minutos después Baby Etchecopar insistió con los millones de muertos aunque bajó dos millones en este caso y aprovechó para pedir votar en contra del Gobierno.

“Los últimos 12 millones de muertos no son del macrismo, son de ellos, también hay que castigarlos con el voto”, dijo Baby Etchecopar.