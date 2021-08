Corrientes: Balearon al diputado peronista Miguel Arias mientras participaba en un acto de cierre de campaña

Miguel Arias cerraba un evento de campaña en Tapebicuá cuando recibió un disparo en el abdomen; fue trasladado a un hospital en Paso de los Libres, donde lo operaron

Según consignan medios correntinos, el diputado provincial peronista Miguel Arias fue baleado esta noche mientras participaba del cierre de un acto político del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá, ubicada a 50 kilómetros al norte de Paso de los Libres.

El disparo impactó en su abdomen. Según el diario El Litoral de Corrientes, Arias fue trasladado por personal policial desde Tapebicuá al hospital San José, de Paso de los Libres, para ser atendido debido a la lesión sufrida mientras participaba de un mitin político junto al intendente Martín Ascúa.

La policía reportó el traslado y vamos a evaluar el grado de la lesión”, le dijo a Télam el director del hospital San José, Jorge Ferreira Dame, al confirmar el caso.

El diputado Arias recibió un balazo de un arma calibre 22. Según quienes presenciaron el dramático episodio, “le tiraron a matar”. En cuanto a su estado de salud, el personal médico que lo atiende en el Hospital San José de Paso de los Libres indicó no bien conocido el hecho que el hombre se encontraba consciente.

El último reporte médico indica que lo operaron y, según confirmó el intendente de esa localidad, Tincho Ascúa, la intervención “ha tenido resultado favorable, ha sido estabilizado”. Tal como informó el periodista Carlos Simon, que sigue el caso en Corrientes, la bala perforó parte del intestino, único órgano dañado.

Este domingo Corrientes celebra elecciones provinciales para elegir gobernador y vice, cinco senadores y 15 diputados provinciales, además de intendentes y concejales en 57 municipios. El gobernador radical Gustavo Valdés aparece como favorito para acceder a la reelección con Fabián Ríos, del Frente Corrientes de Todos, como principal adversario.

El propio Valdés repudió “enérgicamente” el ataque sufrido por Arias. “En una sociedad democrática, la violencia nunca es una opción”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

A pocas semanas de asumir como titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta expresó su preocupación frente al ataque: “Ruego por su salud. Estas intimidaciones atentan contra la democracia y la convivencia. Pido que se esclarezca y se haga justicia. Basta de violencia!”.

Quien también tuiteó por lo sucedido fue el diputado bonaerense Daniel Lipovetzky: “Estoy conmocionado por lo sucedido con el diputado Miguel Arias. Repudio que estos hechos sucedan en plena democracia, donde la libertad de expresión y el respeto tienen que estar por encima de todo. Le deseo una pronta recuperación y espero que se encuentre a los responsables”.

El intendente de Tapebicuá, Johnatan Méndez Riveiro, también se pronunció al respecto, en las redes sociales: “Repudio enérgicamente el acto de violencia ejercido sobre el diputado provincial Miguel Arias. Este tipo de actos intimidatorios son amenazantes de la democracia y la convivencia social”.

El diputado nacional por Corrientes José “Pitin” Ruíz Aragón se sumó a los comunicados contra lo sucedido. “Pedimos que se esclarezca rápidamente quien le disparó al compañero diputado provincial Miguel Arias en el acto de #Tapibecuá. Estas cosas en democracia no pueden suceder. Fuerza Miguel!!”, publicó.

“Noche negra en Corrientes”. Esas fueron las palabras elegidas por el senador correntino Martín Barrionuevo para describir los hechos. En su cuenta de Twitter, escribió: “Pensamos eran tiempos oscuros ya superados. Rogamos por su recuperación”.

COMUNICADO DEL FRENTE CORRIENTES DE TODOS

En un escrito compartido esta noche, los miembros del Frente Corrientes de Todos repudiaron el ataque al diputado provincial Arias. “Manifestamos nuestro más enérgico repudio al atentado contra nuestro compañero,(…) que recibió un disparo de arma de fuego durante el acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá. Toda nuestra solidaridad con él, con su familia y allegados. Sabemos que su fortaleza y valentía lo ayudarán en la recuperación”, abre el comunicado.

“También exigimos el urgente esclarecimiento del hecho, la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque; así como el juzgamiento y la condena por parte de la Justicia para quienes atentaron contra la vida de Miguel”, continúa.

“Este acto criminal y de violencia política no puede quedar impune. Es inadmisible que estos hechos ocurran en el marco de una campaña electoral en el que -en pocos días- elegiremos gobernador, vicegobernador, legisladores/as, intendentes/as y concejales. No se puede manchar la democracia de esta manera. Los tres poderes del Estado provincial deben estar a la altura de la circunstancia”, sostiene la alianza oficialista.