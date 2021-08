Confirman el embarazo de Fabiola Yañez, pareja de Alberto Fernández

Ayer se confirmó que la primera dama, Fabiola Yañez, está embarazada. La noticia fue brindada por un reconocido periodista en una radio casi oficial. ¿Cuándo blanquean de forma pública?

Era un secreto a voces pero hoy se confirmó. El periodista Jorge Rial, quien actualmente trabaja en Radio 10, una emisora con mucha bajada de línea oficial, confirmó el embarazo de Fabiola Yañez, pareja de Alberto Fernández.

El periodista que conduce el envío Argenzuela, afirmó además que es inminente la confirmación de la noticia por parte del gobierno nacional.

De todos modos, la información ya se había filtrado hace semanas cuando la propia Fabiola Yañez posó en una foto con la mano en su vientre y alertó a todos los medios de comunicación.

La periodista Pía Shaw comentó en LAM, que una fuente en Casa Rosada le informó que aún quieren aguardar para hacer el anuncio. “Amigos que tengo que se mandan mensajes con él, el propio presidente no se los desmiente. Deja la puerta abierta. Cuando le preguntan si Fabiola está embarazada dice: ‘aún es muy prematuro. Todavía no te puedo contestar nada'”, dijo la “angelita”.

Este jueves, en Cortá por Lozano, Vicky Xipolitakis terminó con el misterio y las especulaciones. “Tengo información de gente muy cercana a ella. Esta noticia me encanta. Es una primicia: ¡La primera dama va a ser mamá!”, exclamó la ex vedette.

LA FOTO DEL CUMPLEAÑOS DE FABIOLA YAÑEZ, EN MEDIO DE LA CUARENTENA

En los últimos días, se filtró una imagen de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, que se realizó en la Quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, en medio la cuarentena por el coronavirus. Para ese momento, estaban prohibidos los encuentros sociales en espacios cerrados y era obligatorio el uso del barbijo.

La celebración en la residencia presidencial fue duramente criticada. Ante el revuelo, Alberto Fernández rompió el silencio.

“El 14 de julio de 2020, mi querida Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y amigas que no debió haberse hecho. Claramente no debió haber ocurrido. Lamento que haya ocurrido, no va a volver a ocurrir”, afirmó el mandatario en un acto en Olavarría.