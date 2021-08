Detienen y desafectan a un policía que golpeó a su ex pareja

Lo encontraron desencajado con el torso desnudo. Estaba reteniendo de manera ilegal a la hija de ambos de 1 año y 8 meses.

Un efectivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue detenido en la ciudad de Mar del Plata acusado de atacar a golpes a su ex pareja y retener en su vivienda a la hija de ambos. Por el hecho fue desafectado de la fuerza.

El ahora ex agente, de 25 años, cuya identidad no se revela para preservar a la víctima, de 22, fue aprehendido en un domicilio ubicado en el barrio Las Dalias tras un llamado al 911.

Efectivos de la comisaría 15ta. llegaron a la vivienda ubicada en calle Ghandi al 3100 tras la denuncia y encontraron a la mujer en la vereda con lesiones en el rostro.

La mujer relató fue agredida por su ex pareja, quien se encontraba en el interior de la casa y quien no le permitía retirar a la pequeña hija de ambos, de 1 año y 8 meses.

Fuentes policiales señalaron que hallaron al acusado “alterado”, con “el torso desnudo y lesiones en sus puños”, y que enfrentó a los policías, “con los que se produjo un forcejeo”, hasta que lograron reducirlo e identificaron que se trataba de un agente de la fuerza.

La víctima, por su parte, fue traslada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde precisó que el hombre la había agredido la noche del sábado, por lo que ella dejó junto a la niña el domicilio en el que convivían y se alojó en lo de una amiga.