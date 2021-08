Karla Lezcano Pre Candidata a Diputada Provincial por la Lista 503 C lleva su mensaje de cambio a cada sector

Recorriendo la ciudad de Sáenz Peña, su ciudad natal, donde están su padres, sus amigos y vecinos de toda la vida Karla Lezcano, precandidata a diputada provincial por la Lista 503 C visita cada sector de la sociedad no solo político sino también social, económico, cultural y deportivo.

“Somos gente nueva, con ganas de renovar la política chaqueña , de seguir para delante, queremos marcar la diferencia con el cambio real, no quedarnos con la crítica y poder involucrarnos con cada sector por un Chaco mejor”, es el mensaje que Carla Lescano lleva a cada lugar que visita.

Destacó que dentro de la alianza Cambiemos es importante la participación de la Lista 503 C y poder brindar alternativas a la población, “las fuerzas y las ganas están y vamos a seguir apoyando a cada chaqueño. Sabemos que la provincia podría estar mejor en todos los aspectos, pero no queremos quedarnos solo con la crítica sino involucrarnos y poder estar y decir que queremos algo diferente”.

Karla Lezcano es la segunda precandidata a diputada provincial acompañando a Ivan Gyoker quienes tiene como modalidad de trabajo el contacto directo con los vecinos del Chaco desde una alternativa distinta. Utilizan como alternativa las redes sociales, “son importante porque te permiten en esta pandemia llegar a varios lugares que antes no podíamos o que la pandemia te dificulta, también llegamos a un sector importante como son los jóvenes que están siempre conectados a las redes sociales que es una gran herramienta cuando se quiere hacer algo”.

Comentó que constantemente están interactuando con la gente, “respondemos cada mensaje que nos mandan, interactuamos mucho para hacer conocer nuestras propuestas pero también para conocer a nuestros seguidores, sus críticas porque aprendemos y valoramos que cada persona nos dé su opinión, se tome un tiempo para dialogar con nosotros”, señaló Karla Lescano.

Por último dijo estar muy entusiasmada con la campaña, “al principio era solo visibilizarnos, que la gente los conozca, que sepan que estamos trabajando por un Chaco mejor, pero la verdad es que ahora con el paso de los días tenemos más ganas de seguir adelante”.