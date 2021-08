Secuestraron un automóvil “ Mellizo “ en pleno centro de Resistencia

Ayer, mientras el personal recorría la zona céntrica de la ciudad por tareas investigativas relacionadas a un delito automotor, hallaron un vehículo con las patentes truchas. Además, no podía circular por estar dado de baja.

Cerca de las 12:45, los policías de Sustracción Vehicular circulaban por la calle Obligado cuando, a la altura del 600, notaron a simple vista que un Citroën gris tenía la patente apócrifa.

Esto llamó la atención de los agentes por lo que realizaron la consulta de la numeración y esclarecieron que correspondía a otro vehículo de la misma marca y modelo.

Posteriormente verificaron el número de chasis y motor los cuales no se encontraban adulterado, pero si se trataban de piezas de un automóvil registrado en Corrientes dado de baja por “destrucción sin recuperación de piezas”, por lo que no debería encontrarse en circulación.

Por todo esto, secuestraron el vehículo por “Infracción al artículo 292 del Código Penal Argentino”, trasladaron a la dependencia policial al conductor.