La AFA pedirá que la Selección juegue con público por las eliminatorias

La idea de la AFA es que al menos un pequeño grupo de hinchas pueda ir a la cancha para el partido ante Bolivia. Servirá también para homenajear a los campeones de América.

Se viene una triple fecha por la eliminatorias sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la que la Selección Argentina enfrentará a Venezuela y Brasil, en condición de visitante, y a Bolivia de local.

Los partidos están previstos para el jueves 2/9 ante Venezuela, en Caracas, el domingo 5/9 frente a Brasil, en San Pablo, y el jueves 9/9 contra Bolivia, en la cancha de River (20.30 comenzará el encuentro).

El partido en el estadio Monumental será el primero de local del equipo de Lionel Scaloni luego de ganar la Copa América jugada en Brasil. Una gran chance para homenajear a Lionel Messi.

“Es la oportunidad ideal: baja de casos de coronavirus, gran parte de la población vacunada y un protocolo armado para presentarle al Ministerio de Salud”, le confiaron a M1 fuentes de la entidad madre del fútbol argentino.

Desde que terminó la Copa América hay sondeos desde la AFA con gente del Gobierno nacional para lograr que ante Bolivia se pueda jugar con hinchas.

“Hay armado un protocolo, que será presentado y luego las autoridades de Salud y el Gobierno definirán si se juega con público o no”, explicaron desde la AFA.

La idea sería que el jueves 9 de septiembre en la cancha de River haya una cantidad de hinchas similar a la que hubo en la final de la Copa América en Río de Janeiro, algo que sería sencillo de controlar, sin la posibilidad de que haya desbordes.

ÁRBITROS PARA LAS ELIMINATORIAS

Jueves 2 de septiembre: Venezuela vs Argentina

• Árbitro: Leodan González (Uruguay)

• Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

• Asistente 2: Martín Soppi (Uruguay)

• Cuarto árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

• VAR: Cristian Garay (Chile)

• AVAR: Nicolás Tarán (Uruguay)

Domingo 5 de septiembre: Brasil vs Argentina

• Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

• Asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

• Asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

• Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Colombia)

• VAR: Jhon Ospina (Colombia)

• AVAR: Jhon León (Colombia)

Jueves 9 de septiembre: Argentina vs Bolivia

• Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

• Asistente 1: Michael Orue (Perú)

• Asistente 2: Coty Carrera (Perú)

• Cuarto árbitro: Michael Espinoza (Perú)

• VAR: Víctor Carrillo (Perú)

• AVAR: Milcíades Saldivar (Paraguay)