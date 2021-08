Cumbre del Norte Grande: Capitanich y zabaleta llamaron a transformar los programas sociales en empleo y producción

Junto a ministros y ministras de Desarrollo Social de las diez provincias del norte argentino establecieron una agenda de trabajo, para rediseñar metodologías de abordaje de las problemáticas estructurales y la crisis que dejó la pandemia.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga recibieron este jueves al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, con quien encabezaron la apertura de la primera Cumbre para el Desarrollo Social del Norte Grande. Ministros y ministras de Desarrollo Social de las diez provincias del norte argentino ratificaron el compromiso de avanzar hacia la conversión progresiva de los programas sociales en puestos de trabajo.

“Tenemos un gran desafío en la Argentina que es transformar los programas sociales de inclusión social en programas de empleo genuino. Transformar esos procesos de organización requiere nuevas metodologías de abordaje del problema, y para eso proponemos seis líneas de acción”, dijo Capitanich: economía circular, economía del cuidado, producción de alimentos, desarrollo de industria textil, plan de desarrollo de oficios y plan de inversión en infraestructura social básica.

El gobernador reconoció que la red de seguridad y protección social es la principal plataforma que permite sostener a una población muy alta de argentinos y argentinas, reduciendo asimetrías e inequidades. “Si no tendríamos eso ¿cómo viviría la gente? No me imagino no tener ese sistema para resolver problemas, sería un estallido social, creo que es muy importante la herramienta del Estado”, señaló, y consideró que ahora hay que ir hacia un esquema “de mayor desarrollo relativo”.

El Norte Grande argentino está integrado por diez provincias que comparten aspectos estratégicos: producen petróleo, gas, minerales, energía y alimentos para todo el país. Por eso el objetivo del encuentro fue el de ratificar el compromiso del Norte Grande argentino en la puesta en marcha de una agenda que promueva la reconstrucción social y el aparato productivo de las provincias tras los efectos devastadores de la pandemia y los problemas estructurales aún irresueltos.

“Por eso pedimos tarifa energética diferencial, por eso planteamos reducción de contribuciones patronales para estimular la industrialización, por eso planteamos el transporte público de pasajeros en equivalencia, por eso el precio del combustible, por eso peleamos por la defensa de nuestros intereses, que son los intereses del pueblo argentino. Tenemos un presidente sensible, que interpreta la concepción federal, tenemos todas las ganas, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer”, sostuvo el gobernador.

Juan Zabaleta, por su parte, indicó que el país se encuentra en una etapa en la que “se empiezan a ver indicadores de crecimiento económico, que claramente tienen que tener como corolario la generación de empleo”. “Tenemos la posibilidad de poder desarrollar, de poder incluir y entender cómo vamos a lograr el crecimiento de la Argentina a partir de esto tan importante que es la economía pujante en lo social y en lo popular; la provincia del Chaco es un ejemplo y por eso estamos aquí”, concluyó el ministro.

El acta acuerdo firmado sintetiza las bases para la implementación de políticas públicas integrales, universales y focalizadas que garanticen derechos a partir del diagnóstico, análisis y abordaje social de los problemas estructurales que enfrenta la economía social, el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas adolescentes y personas adultas mayores. El mismo, fue rubricado por el gobernador en su carácter de presidente del Consejo Regional del Norte Grande, la vicegobernadora y los y las ministras de las provincias parte.

La ministra de Desarrollo Social del Chaco, Pía Chiacchio Cavana, agradeció a sus pares presentes en la cumbre y remarcó la posibilidad de encarar el periodo de recuperación luego de la pandemia. “Es una oportunidad única de trabajar en esto que el gobernador estableció como fundamental que tiene que ver con el tiempo de la recuperación luego de la pandemia. Esto implica garantizar plenamente los derechos sociales, económicos laborales y productivos, no sólo para contener una situación social sino para generar la reactivación económica que la provincia y el Norte Grande necesita”, expresó.

El ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Maxi Rivera, valoró la oportunidad de debatir políticas públicas con sus pares de otras provincias y trabajar en una mayor federalización de estos programas y líneas de gestión en materia social. “Es fundamental para el Norte Grande alcanzar un mayor grado de federalización de las políticas y acciones en la materia que nos compete”, afirmó. Asimismo, destacó el trabajo del exministro nacional Daniel Arroyo y dio la bienvenida al nuevo ministro del área: “Somos agradecidos de poder trabajar codo a codo con el gobierno nacional”, manifestó.

En tanto, su par de Misiones Benilda Dammer, consideró que “es un momento único para trabajar en esas políticas sociales que se deben impulsar para el desarrollo de cada familia y de cada proyecto que tengan”. La funcionaria agregó que el encuentro sirvió para fortalecer y coordinar acciones en materia de infancias, adultos mayores, seguridad y emergencia alimentaria, como así también el impulso al desarrollo de las personas y sus proyectos de vida a través de la economía social.

PROMOVER EL CRECIMIENTO

La iniciativa en cuanto a la economía circular, implica financiamiento, capacitación y desarrollo de un modelo de gestión para recuperación, reciclado y servicios ambientales. Dentro de la economía del cuidado se pretende trabajar en la capacitación, financiamiento y equipamiento para cuidadores domiciliarios, internaciones domiciliarias y atención de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores. Incluye prestaciones de obras sociales y un seguro social para garantizar prestaciones eficientes y adecuadas.

La producción de alimento tendrá como eje abastecer tarjetas alimentarias con red de proveedores locales y un nuevo régimen impositivo para lograr abaratar el consumo de alimentos de buena calidad y penalizar el consumo de otros alimentos nocivos de empresas trasnacionales, impulsando al mismo tiempo, espacios públicos o mixtos, de comercio popular.

Se pretende impulsar, además, el desarrollo de industria textil, calzados y marroquinería con el objeto de potenciar el empleo. Esto conlleva un plan de desarrollo de oficios, tradicionales como peluquería, jardinero, electricista, mecánico, entre otros, y aquellos vinculados al desarrollo de servicios informáticos, software, y plataformas digitales, en el marco de la economía del conocimiento. Por último, el plan de inversión en infraestructura social básica en escuelas, centros de salud, hospitales para mantenimiento preventivo, correctivo, y obras de soluciones habitacionales.

También estuvieron presentes de manera presencial y remota los ministro y ministras de Corrientes, Gustavo Gaya; de Jujuy, Natalia Sarapura; de Salta, Verónica Figueroa; de Tucumán, Gabriel Yedlin; de Formosa, Aníbal Francisco Gómez; de Santiago del Estero, Ángel Hugo Niccolai; y de La Rioja, Gabriela Pedrali; y el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico.

Por la provincia del Chaco acompañaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton; la secretaria General de Gobernación, Noelia Canteros; y las y los subsecretarios de Economía y Políticas Sociales, Diego Luna; de Niñez, Adolescencia y Familia, María Graciela Cavana; de las Juventudes y Diversidad, Julieta Campo; de Personas Adultas Mayores, Cristina Aboitiz; de Participación Ciudadana, Susana Ramírez;y de Planificación Estratégico Financiera: Jorge, Nuñez.