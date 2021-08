Juan Carlos Polini y Carim Peche tomaron contacto con la dirigencia de Sáenz Peña

Con distintas actividades los precandidatos a diputado nacional y provincial por la Lista 503 A recorrieron Sáenz Peña y tomaron contacto con dirigentes y militantes de la ciudad.

Juan Calos Polini, precandidato a diputado nacional, Carim Peche pre candidato a diputado provincial por la Lista 503 A se reunieron este sábado con distintos sectores en Sáenz Peña de cara a las próximas elecciones PASO en el mes de septiembre. En una primera instancia lo hicieron con los concejales Pedro Egea, Marilyn Rodríguez, Nora Gauna y Ernesto Blasco para delinear acciones de cara a las PASO. También tomaron contacto con otros dirigentes y jóvenes de la UCR y otros partidos que conforman la alianza.

El diputado Carim Peche manifestó su alegría de tener en Sáenz Prña a Juan Carlos Polini que es candidato a diputado nacional por la Lista 503 A Chaco Cambia y a nivel provincial encabeza Leandro Zdero.

“Con Polini encabezando la lista, acompañamos el proyecto de ficha limpia, es algo que hace rato se tendría que haber aprobado. Además tenemos el compromiso y la convicción de llevar hacia adelante no solo desde la Provincia sino también desde la Nación la necesidad del cambio. Nosotros estamos convencidos que la sociedad le tiene que decir basta de kirchnerismo autoritario tanto provincial como pero sino decimos basta , no tenemos salida ”,aseguró Peche.

Mencionó que Juan Carlos es una persona del interior y también lo acompañan personas que se incorporan a la política como como el Dr Julio Picón de Resistencia, Marilú Quiroz, Marilyn Canata entre otros importantes dirigentes que conforman la lista.

“Escuchamos a la gente”

Por su parte Juan Carlos Polini, pre candidato a diputado nacional de visita en Sáenz Peña comentó que hace tiempo está recorriendo la provincia junto a Carim Peche , con Leandro Zdero por distintos motivos, escuchando a la sociedad.

“En este recorrido – dijo – escuchamos que la gente nos estuvo pidiendo un cambio y por eso también en este recorrido que estamos haciendo por distintas localidades incluyendo Sáenz Peña, estamos poniendo el oído para escuchar los reclamos y tomando de primera mano esta información, adema de compartir con los vecinos lo que queremos hacer”, señaló el pre candidato a diputado nacional. En ese sentido recordó que “Chaco Cambia nace como una alianza electoral en principio con una columna vertebral en el radicalismo y con muchos partidos que nos acompañan y una enorme cantidad de movimientos sociales y políticos también que no necesariamente tiene pertenencia partidaria están dentro de nuestra alianza”.

Recordó que esta alianza se hizo en principio para las PASO pero con una mirada hacia el futuro , “la idea es conformar los equipos para que en el Chaco haya una nueva posibilidad para que gobierne esta provincia. Queremos seguir manteniendo algunas municipalidades, pero más que nada para que cambiemos esta parte de la historia que nos muestran que tenemos más del 53% de pobres, esta provincia que nos indica hoy que 8 de cada 10 chicos si tuvieran la posibilidad se irían del país , esta provincia que hoy sufre y desnuda la problemática que tenemos en Salud Publica por la pandemia que nos puso al descubierto que no estábamos preparados, lo que pasa con la educación , con la inseguridad y esto tiene que ver con la decisión que uno toma en tener políticas públicas”.

Al referirse a la integración la lista que encabeza señaló que esta conformada con personas de experiencia como Carim Peche, Leandro Zdero, con él con menos experiencia pero con una gran experiencia de vida, con experiencia en otros ámbitos como el empresarial, el profesional. Además menciono que incorporaron a otras personas como abogados y médicos de Resistencia que “tienen que ver con la sociedad civil, es decir que sin tener pertenencia partidaria han entendido que necesitamos los chaqueños unirnos”, señaló Polini.

Por otro lado menciono que más allá de la sensación de hartazgo , de falta de cumplimiento que sabe existe en la sociedad, “se tiene que generar una esperanza y más allá que tengo 53 años no quiero resignarme a esta situación de la política, lo que tratamos a hacer la gente de nuestra generación es llevar otra mirada desde la política porque es la única forma que tenemos de cambiar la realidad de los chaqueños”.

Cuando se refirió al cambio del cual se habla desde la Lista 503 A dijo que se trata de la determinación que tiene cada vecino en hacer ese cambio, “el yo cambio, es yo tomo la determinación de cambiar, no me resigno a este Chaco de pobreza, yo no me resigno a vivir son educación, yo no me resigno a vivir sin salud, estamos representando ese cambio”, sostuvo el dirigente.

Peche solicitó para estas PASO una vez más el acompañamiento de los saenzpeñenses, “siempre me dirijo a los amigos y amigas de Sáenz Peña a quien les pido el acompañamiento el próximo 12 de septiembre para después encarar las elecciones generales del mes de noviembre, pero siempre con vistas al 2023 para recuperar el Gobierno de la Provincia del Chaco”.