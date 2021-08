El Gobierno analiza la vuelta del público a las canchas para fines de septiembre

El ministro de Turismo y Deportes aclaró que la vuelta “va a ser con aforo y protocolos” debido a que la pandemia de coronavirus no terminó.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que la vuelta del público a los estadios de fútbol podría darse para “fines de septiembre”.

“Ya tenemos a más del 80% de los mayores de 18 años con una dosis y la segunda dosis viene avanzando a buen ritmo durante agosto, así que nosotros creemos que en algún momento de septiembre vamos a estar con posibilidades de público en las canchas”, indicó el funcionario en diálogo con Radio La Red.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la flexibilización se produzca para el partido que la Selección argentina disputará ante Bolivia por las Eliminatorias, el 9 de septiembre, explicó: “Vamos a ver, el partido es en breve y teníamos pensado más para finales de septiembre. Pero vamos a evaluarlo. Nosotros creemos que va a ser más cerca de octubre que de septiembre”, respondió.

Además, Lammens señaló que la vuelta del público no será completa debido a que la pandemia de coronavirus no terminó.

“La vuelta va a ser con aforo, con protocolos. Los clubes van a tener que instrumentar algún protocolo en particular, que tendrán que presentar en el Ministerio, pero en principio estamos cerca”, concluyó.