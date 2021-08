Punto por punto, medidas sanitarias para las elecciones 2021

Qué hacer con el DNI cuando lo pidan las autoridades de mesa, cómo pegar el sobre sin usar saliva, cómo firmar el padrón y otras medidas para votar en pandemia.

La Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral elaboraron conjuntamente un protocolo sanitario contra el coronavirus que regirá durante las próximas elecciones.

El protocolo apunta ampliar de 14.429 a unos 19.000 establecimientos habilitados para votar y a limitar el número de mesas en cada centro de votación, de manera de evitar las aglomeraciones de personas.

PREVISIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE VOTACIÓN

AUMENTO DE LA CANTIDAD DE LOCALES DE VOTACIÓN

• Se procurará reducir la cantidad de mesas por establecimiento de votación y aumentar la cantidad de establecimientos de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar la aglomeración de electores

PREVISIONES PARA LA SELECCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE VOTACIÓN

• Siempre que sea posible, instalar mesas de votación en la planta baja de los establecimientos y en lugares ventilados.

• Prioridad a la utilización de establecimientos de votación con espacios abiertos.

• Prioridad a la utilización de los espacios ventilados abiertos o semi abiertos techados para la instalación de las mesas de votación.

• Cuartos oscuros móviles en espacios abiertos o semi abiertos techados.

• Ingresar al establecimiento sin acompañantes, salvo en casos de fuerza mayor.

• Si el establecimiento lo permite, definir un lugar de ingreso y otro de egreso independientes

• Utilizar señalización que oriente a las personas sobre la circulación unidireccional de entrada y salida, la disposición de las mesas electorales y las filas de espera, para facilitar el distanciamiento de 2 metros entre las personas.

• Las personas deberán ingresar evitando la aglomeración y respetando la distancia interpersonal de 2 metros. Para no exceder el aforo, se podrá organizar una fila fuera del establecimiento para que los electores esperen su turno para ingresar.

QUÉ PASA CON LOS QUE LLEGAN DESPUÉS DE LAS 18

• Si a las 18:00 horas hubiera electores haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori

CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL FACILITADOR SANITARIO

• Se designará un facilitador sanitario en cada establecimiento que ordene el ingreso de los votantes, y constate el uso de tapabocas y de sanitizante para las manos

• Colocarán en los establecimientos de votación, en lugares visibles, alertas visuales con información para prevenir el contagio de COVID 19.

• Se ventilará regularmente los ambientes cerrados (al menos 15 minutos cada dos horas), para permitir el recambio de aire, dependiendo de la infraestructura de los distintos establecimientos de votación

• Se realizará la limpieza y desinfección de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños del establecimiento de votación antes, durante y al finalizar la jornada electoral

CUÁLES SON LAS FRANJAS HORARIAS PARA GRUPOS DE RIESGO

FRANJAS HORARIAS

• Se establecerá un horario de votación prioritario para electores que integren grupos de riesgo

• La franja de grupos de riesgo se extenderá por dos (2) horas y el horario de inicio se establecerá a partir del horario en el que presumiblemente las mesas de votación ya se encuentren habilitadas y funcionando con regularidad

• No se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo.

• La integración de grupos de riesgo deberá demostrarse mediante el comprobante que indique la CNE

MEDIDAS SANITARIAS COVID-19

• Se sugerirá al electorado que se traslade por sus propios medios para evitar las aglomeraciones en el transporte público.

• Los votantes deben utilizar el tapaboca, guardar distanciamiento social, higiene de manos e higiene respiratoria durante toda su permanencia en el establecimiento de votación

CÓMO ESTARÁN UBICADAS LAS MESAS DE VOTACIÓN

• La disposición de las mesas de votación contemplará el distanciamiento de 2 metros entre personas.

• Cada mesa recibirá un kit sanitario con cuatro barbijos y solución sanitizante.

• Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria

• Las autoridades de mesa y los fiscales utilizarán un bolígrafo cada uno y procurarán no compartirlo

• Antes del armado de la mesa y el cuarto oscuro, las autoridades deberán extraer en primer lugar el kit sanitario y desinfectar la mesa receptora de votos y las superficies que vayan a usarse para ordenar las boletas

QUÉ HACER CON EL DNI CUANDO LO PIDAN LAS AUTORIDADES DE LA MESA

• Para evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación

• Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite momentáneamente el barbijo al momento de corroborar su identidad

• Cómo será la entrada al cuarto oscuro

• Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.

• El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano.

• Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos

CÓMO PEGAR EL SOBRE SIN USAR SALIVA

• Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva

• Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre

• Se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocarla

• Se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón.

• En caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado

• Luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarlo

CÓMO SE ENTREGARÁ LA CONSTANCIA DE VOTO

• La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector

• La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector

• Se recomendará que el control de las boletas se circunscriba a la corroboración de que las boletas que están en el cuarto oscuro son las oficiales y de que efectivamente hay boletas de la fuerza política en cuestión

• Se debe evitar que los fiscales manipulen los mazos de boletas más allá de lo estrictamente necesario

• Luego de ejercer el derecho a voto, el elector deberá retirarse del establecimiento