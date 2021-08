Tuya Reactiva : Con una inversión de 50 millones de pesos el Gobierno fortalece organizaciones civiles con la entrega de las primeras tarjetas

Se trata de un apoyo financiero no reembolsable por parte del Estado para incentivar reformas dentro de espacios de trabajo que tienen un alto impacto comunitario. El plan está destinado a las asociaciones civiles, fundaciones, centros culturales, bibliotecas y clubes de barrio.

La vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el ministro de Planificación Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons y la presidenta del Instituto de Cultura Mariela Quirós, encabezaron este jueves el acto de entrega de las primeras tarjetas del programa Tuya Reactiva destinado a Organizaciones Civiles. Esta iniciativa que beneficia, en esta primera etapa a 105 Organizaciones de toda la Provincia, forma parte de las medidas dispuestas por el Estado para fortalecer el vínculo con las organizaciones y apostar a superar inequidades sociales y pérdidas que sufrieron durante la pandemia.

Del acto que se llevó a cabo en el Auditorio de la Casa de las Culturas participaron además las ministras María Pía Chiacchio Cavana (Desarrollo Social) y Daniel Torrente (Educación), el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo y los presidentes del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), José Lorenzo, y del Instituto del Deporte Chaqueño, Osvaldo Pérez Cuevas, que hicieron entrega formal de las tarjetas a cada organización.

Con una inversión de 50 millones de pesos en apoyo financiero no reembolsable, el Gobierno provincial apuesta a incentivar reformas dentro de espacios de trabajos que tienen un alto impacto comunitario. En este sentido el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons explicó que “el objetivo principal es impulsar estrategias de mejoras en infraestructura de las OSC chaqueñas, pero sobre todo apoyar el gran trabajo que llevan adelante diariamente éstas organizaciones, apostando a través de la educación, la cultura, el cuidado de nuestros niños, jóvenes y mayores”.

Pérez Pons puso en valor la tarea de las organizaciones de la sociedad civil, que “hacen un trabajo en territorio muy importante, nosotros nos pusimos una meta de 300 organizaciones para fortalecer en sus infraestructuras”. En ese sentido, agregó que el objetivo de la política pública es “apoyarlas desde el Estado en este proceso de recuperación económica, mediante una inversión directa con una tarjeta donde cada organización puede hacer la compra de materiales hasta 500.000 pesos y eso es muy importante porque ayuda a motorizar al sector de la construcción”.

El jefe de la cartera económica destacó el compromiso social de las instituciones de la sociedad civil que extienden funciones de la propia gestión de gobierno. “A veces el Estado no puede llegar, por varias cuestiones, con las soluciones a cada situación, y son las organizaciones quienes nos ayudan a que ese Estado se pueda extender y llegar a todo el territorio”, concluyó.

Financiamiento y llegada a más sectores sociales

A través de una Tarjeta Tuya Reactiva recargable pueden acceder al financiamiento organizaciones que no cuentan con una situación bancaria formalizada, llegando así a más sectores sociales que hoy no estamos llegando como Estado presente.

Por su parte la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, destacó dos dimensiones claves del Programa. Por un lado, la económica, al generar la posibilidad de reactivar a través de la infraestructura el empleo y el movimiento económico que esto genera, y la puesta en valor de la construcción de vínculos comunitarios que generan cada una de las organizaciones, asociaciones y espacios comunitarios. “La cultura es nuestro modo de vivir en comunidad. La labor de ustedes es fundamental para seguir construyendo y sosteniendo los lazos que necesitamos para seguir creciendo juntos”, resaltó.

Adaptar y mejorar la infraestructura

El apoyo tiene como propósito, financiar la compra de materiales de construcción que demandan estas obras. De esta manera se prevé que las organizaciones puedan adaptar y mejorar la calidad de su entorno, reacondicionar espacios de uso frecuente para el normal funcionamiento de sus actividades.

El plan está destinado a Asociaciones Civiles, Fundaciones, Centros culturales, Bibliotecas y Clubes de Barrio. De esta manera se apuesta a fortalecer la infraestructura de las instituciones, promoviendo un mayor bienestar de sus afiliados. Además, potencia su alcance social, dinamiza y reactiva la demanda agregada a través de la industria de la construcción.

Fundación educativa de abordaje territorial

Una de las organizaciones beneficiadas es la Fundación Decidimos Acompañarte, que trabaja en materia Educativa en el abordaje territorial de intervenciones socio comunitarias con los sectores más vulnerados de la Provincia.

Rocío Soledad Medina, presidenta de la Fundación, agradeció al gobernador Jorge Capitanich por la mirada social en la política de apoyo y fortalecimiento de las organizaciones civiles. Explicó que “comprometidos con el desarrollo educativo, los espacios de recreación y promoción de la salud, trabajan en la lucha por la inclusión educativa”.

La beneficiaria contó que vienen “llevando adelante fuertes acciones concretas que repercuten en la calidad de vida de la población en riesgo de desnutrición”.

Asimismo, con la idea de que los aprendizajes posibilitan comprender el territorio, la territorialización, las redes y abordajes multisectoriales, identificación, diagnóstico, acción y evaluación desde la construcción colectiva.

A partir del programa Tuya Reactiva la Fundación construirá su propia Bibliotics para fortalecer las competencias digitales que logren una inclusión real. Se prevé instalar un aula tecnológica en un salón de 64 metros cuadrados en el primer piso, donde se instalarán 10 computadoras de escritorio con sus accesorios. “Actualmente la biblioteca comunitaria funciona como nexo de vinculación escolar y educativa ya que los centros educativos se encuentran a más de 30 cuadras de esta comunidad y no se cuenta con servicios de transportes públicos. Teniendo en cuenta que las trayectorias pedagógicas son atravesadas por las TICS, resulta clave apoyar esta inversión para nosotros”, concluyó Medina.