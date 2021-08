Anses extiende la cobertura del Programa Hogar a un 80%

La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunció este jueves junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, la ampliación de la cobertura del Programa Hogar, a través del cual se subsidia parte del costo de la garrafa de gas a más de 2.8 millones de hogares y entidades de bien público de todo el país.

Según indicaron los funcionarios, el monto que se transfiere por garrafa a cada beneficiario aumentará de 338 a 414 pesos. De esta manera, el porcentaje subsidiado para una garrafa de 10 kilos pasa del 65 al 80 por ciento.

SOBRE EL PROGRAMA HOGAR

El Programa Hogar es un subsidio directo otorgado por la Secretaría de Energía de la Nación, que garantiza el derecho y el acceso a la energía a hogares y entidades de bien público de todo el país que no cuentan con conexión a la red de gas natural por redes, al cubrir parte del precio de gas licuado de petróleo (GLP) envasado (garrafa).

En agosto, este programa benefició a 2.837.063 de hogares, con una inversión de 1.994 millones de pesos, que subsidió parte del costo de 5.899.973 garrafas. En lo que respecta a lo transcurrido de 2021, la cantidad de garrafas subsidiadas fueron 25.004.872, lo que comprendió una transferencia de recursos por un total de 9.607 millones de pesos por parte del Estado Nacional.

Esta política de desarrollo e inclusión social creada en 2015 está destinada para sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien público, como comedores, clubes de barrio, centros de atención infantil y comunitarios, entre otras, que no cuentan con servicio de gas natural o no están conectados a la red de distribución domiciliaria de su localidad.

Para obtener más información sobre este beneficio, ingresar a la siguiente dirección web: https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-el-subsidio-del-programa-hogar.