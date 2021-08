Qué dice el Gobierno sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral en la Argentina

El ministro advirtió que esas iniciativas prosperaron en países con mercados de trabajo “muy desarrollados” y rechazó iniciativas de diputados del oficialismo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que es “imposible” avanzar en una reducción de la jornada de trabajo en la Argentina en las actuales condiciones y tomó distancia de las iniciativas que en ese sentido presentaron recientemente diputados del Frente de Todos.

Kulfas remarcó que las propuestas de reducción de las horas de trabajo se llevaron a cabo en países con mercados laborales “muy desarrollados” y con una “reducción proporcional del salario”.

“Hay que ser cuidadosos con ese tema porque en los países donde ha habido avances en este sentido son países desarrollados y en general han incorporado un esquema de reducción proporcional del salario, porque estamos hablando de países donde el mercado laboral está muy desarrollado”, aseguró.

En declaraciones radiales, el ministro salió al cruce de esa manera de dos proyectos de ley de diputados oficialistas en los que se propone una reducción de la jornada laboral.

Uno de esos proyectos es del diputado Hugo Yasky, que sostiene que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales” y el otro de Claudia Ormaechea, que señala que “la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o treinta y seis semanales”.

Kulfas remarcó que en los países que redujeron la jornada laboral “los salarios son buenos” y esa realidad permite que “trabajen un poquito menos para que puedan trabajar todos y al mismo tiempo haya una vida más plácida donde haya más horas para el ocio y el esparcimiento”.

El funcionario señaló que esa “no es la realidad que está viviendo” la Argentina, donde a su juicio “es imposible plantear una reducción de la jornada laboral con reducción del ingreso”. Por el contrario, consideró que “hoy la agenda que tenemos en Argentina es la de la recuperación del trabajo que venía muy golpeado y estamos en una recuperación muy importante”.

Asimismo, rechazó el cuestionamiento sobre la alta cantidad de horas que se trabaja en el país y dijo que “la jornada laboral en Argentina es una jornada estándar” que no es “más larga que en otros países”. Como alternativa, indicó que desde el Gobierno “les planteamos a las empresas que preferimos que se incorpore más personal antes que se implementen horas extras”.

Fuente: NA