Lista 503 C : Iván Gyoker y Karla Lezcano tomaron contacto con los vecinos saenzpeñense

Iván Gyoker y Karla Lezcano, pre candidatos a diputados provinciales por la Lista 503 C Propuesta Chaco (Chaco Cambia + Juntos por el Cambio) están trabajando fuertemente en la campaña de cara a las PASO del próximo mes de septiembre.

Durante la jornada de este martes junto a otros integrantes de la lista visitaron la ciudad de Sáenz Peña donde mantuvieron contacto con los vecinos de la ciudad, estuvieron en el local de campaña ubicado en calle 16 y 15 del centro de la ciudad y también en la Plaza San Martín dialogando con los vecinos.

“Hagamos lo que nadie hizo”

Comentó la candidata a diputada provincial en segundo lugar que en cada localidad que visitan les cuentan a los vecinos las propuestas que tienen como lista. “Les vamos contando nuestras propuestas basada en el slogan “Hagamos lo que nadie hizo”, la propuesta quizás es amplia pero si te pones a pensar en cada área hay algo que no se hizo y eso que no se hizo es falta de salud, de seguridad, de educación, economía para diferentes áreas en la provincia”, dijo Lezcano

“Estamos recorriendo la provincia y llegando a todas las localidades, hoy en Sáenz Peña, mi ciudad de origen”, dijo Karla Lezcano, “les estamos contando a la gente porque nos presentamos con lista propia, porque tenemos ganas de hacer algo diferente, podemos decir estamos presentes como jóvenes”.

Por su parte Ivan Gojker, pre candidato a diputado provincial habló de una propuesta generacional frente a los políticos de siempre, “tenemos que imponernos para que podamos pensar en tener un futuro y hacer lo que ellos no quisieron hacer, no supieron o no les dio para hacer”

Dijo que “esta generación de políticos jóvenes vienen a hacer lo que los políticos de siempre no hicieron y ese es nuestro compromiso y nuestra aspiración, porque no quiero tener que irme de la Argentina , dejar mi familia, mis amigos y mi país para tener un futuro. Ese es nuestro compromiso pero no solamente un compromiso hacia nosotros mismos sino también hacia toda nuestra generación”.

Mencionó como que vienen a imponerse como una nueva generación política para que “a partir de esto hagamos lo que hay que hacer, hacer lo que nadie de ellos quiso hacer para poder desarrollarnos”.

Al mencionar los problemas que más preocupa al vecino chaqueño dijo que es la falta de empleo. Quien va a poner un peso en esta provincia si viene un político y hace una cosa, viene otro y hace otra, entonces no hay forma de que alguien quiera invertir en la provincia”..

Al referirse a Sáenz Pela dijo que los vecinos están preocupados por la inseguridad, “no pueden caminar tranquilos porque te roban y es un problema que se fue cultivando durante muchos años, no de un día para otro Sáenz Peña comenzó a ser insegura”.