¿Qué camiseta pidió Messi para jugar en el PSG?

La número “10” continuará perteneciendo a Neymar.

Luego de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, las sorpresas no se detienen, a tal punto que se confirmó que el argentino no llevará la camiseta número “10” en Paris Saint-Germain, sino que pidió usar el “30”, que lo remonta a su debut en el equipo blaugrana.

La camiseta número 30 marcará el inicio de un nuevo ciclo para Messi, luego de utilizarla por primera vez el sábado 16 de octubre de 2004, cuando debutó en el club catalán a los 37 minutos del segundo tiempo ante Espanyol y marcó el primero de los 672 goles que realizó con los colores del FC Barcelona.

La noticia corrió tan rápido que, a pesar de que Messi aún no firmó con el club francés, ya se vende la camiseta con la numeración 30 en Internet, por un valor de $3999, según se publicó en Mercado Libre.

Horas antes, en la misma plataforma se comenzó a ofrecer la camiseta de Messi con la numeración “10”, ya que se suponía que el astro argentino iba a vestir la misma casaca que utilizó hasta despedirse del FC Barcelona, pero lo cierto es que la rechazó para que continúe en poder de su amigo Neymar, al igual que no pidió portar la cinta de capitán.