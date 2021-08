Emocionado hasta las lágrimas, Lionel Messi se despidió de Barcelona: “Hice todo lo posible por quedarme”

“Es muy difícil, estaba convencido que iba a seguir acá”, dijo Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas en su despedida del Barcelona.

Entre lágrimas y aplausos, Lionel Messi se despidió del Barcelona, el club en el que jugó toda su carrera, con el que ganó todo, y aseguró que de su parte hizo “todo para quedarse”. Reconoció que tuvo contactos de varios clubes, sobre todo del PSG, donde dan por hecho que el rosarino será parte del club parisino.

“En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a ver que podía decir y la verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado”, dijo Leo. “El año pasado, con todo el lio del burofax, sabía que lo estaba, que sabía lo que decir, pero este año no. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá. Sobrepusimos el bienestar nuestro, de continuar en nuestra casa y continuar nuestra vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cuotidiano”, inició la conferencia admitiendo que el año pasado sí tenía decidido irse del club, pero que no ahora.

“Es muy difícil, estaba convencido que iba a seguir acá”, dijo en su despedida del Barcelona. “Ojalá en algún momento pueda volver a ser parte de este club y pueda aportar para que siga siendo el mejor del mundo”, agregó.

El astro argentino admitió hoy que el París Saint Germain de Francia “es una posibilidad” para continuar su futuro deportivo, pero aclaró que todavía no tiene “arreglado nada con nadie” tras conocerse su salida de Barcelona luego de 21 años en el club.

“Di todo siempre por este club, por esta camiseta, desde el primer día hasta el último. Me voy conforme”, afirmó el astro, quien estuvo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio, además de todos los compañeros del Barcelona. Uno de los momentos más emotivos fue previo a la ronda de preguntas, cuando “La Pulga” rompió en llanto y fue aplaudido de pie por todo el auditorio.

“Hoy me toca despedirme de esto. Llegue con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con 3 catalanes-argentinos y no puedo estar mas orgulloso de lo que hice y vivir en esta ciudad, y estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa. Me queda agradecer todo lo vivido. Compañeros, excompañeros y la gente del club. Crecí con los valores de este club y siempre traté de manejarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí a parte de todo lo que hemos ganado con el club”, dijo Messi. “Me gustaría haberme despedido de otra manera”, aseguró.

“Teníamos todo acordado, pero por el tema de LaLiga no se pudo hacer”, aseguró sobre los motivos de su salida del club. “De mi parte hice todo lo posible por quedarme”, añadió y dejó cierta suspicacia sobre lo que pudo hacer el propio Barcelona para que no se fuera. Joan Laporta, presidente de la entidad catalán, había dicho que tenía que “hipotecar” el club para que continúe el “Diez”.

¿POR QUÉ SE VA MESSI DE BARCELONA?

Lionel Messi no seguirá ligado al Barcelona por obstáculos económicos y estructurales relativos a la normativa de la Liga de España, informó el jueves el club, y el gran secreto de la ruptura más shockeante de la historia del fútbol está vinculado al Fair Play Financiero.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, dijo el club en un comunicado.

El Fair Play Financiero lo impone la UEFA y la Liga de España respeta a rajatablas. La medida del organismo que rige el fútbol europeo comenzó hace una década para frenar los excesivos gasto de muchos clubes, que compraban estrellas sin saldar sus deudas. De esta forma, equiparaban la competitividad de otros equipos con menores presupuestos.

En primer lugar, los clubes clasificados a las copas europeas no deberán registrar ninguna deudas con otras instituciones, jugadores u organismos fiscales. Por otra lado, la UEFA dispuso que ninguna entidad puede invertir cinco millones de euros más de los que generó, es decir, para poder comprar necesita vender.

Sumado a esto, muchas ligas, como la de España, impusieron una masa salarial para cada equipo, por lo que muchos dirigentes se vieron obligados a renegociar contratos o, directamente, vender a sus figuras. Por este punto, Messi había aceptado una rebaja de sueldo del 50%, pero las cosas no llegaron a buen puerto y hasta el momento el capitán y emblema del Barcelona no continuará en el club.