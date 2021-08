El Gobernador Capitanich encabezó los festejos por los 70 años de Provincialización del Chaco

“Gracias a quienes hicieron posible estos 70 años pero también gracias por el compromiso para el futuro. Convoco al pueblo chaqueño a construir entre todos y entre todas un gran consenso político, económico y social con el objeto de llegar al centenario de nuestra provincia con nuevas metas alcanzadas y objetivos comunes cumplidos”, dijo. Hasta el 8 de agosto del 2022 se realizarán diferentes actividades culturales conmemorativas.

En la Casa de las Culturas de Resistencia, el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga encabezaron este domingo el acto oficial por el 70º aniversario de la provincialización del Chaco, promulgada por ley 14.037 del 8 de agosto de 1951. Más temprano en el Parque de la Democracia izaron la bandera nacional y la provincial junto al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, y a la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós.

Los 70 años de la conformación del Estado provincial fueron el marco ideal para homenajear a referentes y personalidades de distintas épocas, que con vocación, servicio y trabajo contribuyeron a forjar la identidad chaqueña.

El gobernador realizó un recorrido por los eventos históricos que marcaron el camino a la provincialización. “Desde el año 1922 registramos 27 iniciativas legislativas para declararla provincia pero fue el impulso de los trabajadores, de representantes territoriales y la impronta de María Eva Duarte de Perón las que definitivamente lograron el objetivo deseado”, recordó.

De esta manera, el gobernador reconoció también las figuras de los gobernadores y vicegobernadores elegidos por el voto popular, y su trabajo por mantener la institucionalidad democrática desde 1951 hasta la fecha. “Es necesario reivindicar a nuestros gobernantes que cumplieron su mandato, se comprometieron a construir instituciones, marcaron el camino y sentaron las bases del progreso”, manifestó.

Capitanich reiteró el propósito de construir un modelo de provincia “inclusivo, competitivo y equitativo”, dentro del cual la lucha del Norte Grande por una reivindicación para estas provincias es indispensable. “Chaco hoy lidera el Norte Grande para reivindicar tarifas energéticas diferenciales, precio justo de combustibles, subsidios equitativos para el transporte junto al logro estratégico de reducción de contribuciones patronales para nuevas inversiones industriales”, insistió.

En ese marco convocó al pueblo chaqueño a “construir la provincia del centenario”. “Todos quienes ejercen una responsabilidad aquí muestran su vocación de servicio como docentes, alumnos, médicos, enfermeros, policías, jueces, funcionarios, trabajadores del campo, industriales, empresarios, comerciantes, servidores públicos”, ejemplificó.

Pero también hizo mención a quienes “aún no están incluidos”. “Quiero enaltecer a nuestro pueblo y a nuestra comunidad chaqueña, a los que no tienen vivienda, no tienen trabajo, a los que sufren el dolor de la exclusión; merecen ser incluidos y por ellos estamos trabajando todos los días”, sostuvo.

“Gracias a quienes hicieron posible estos 70 años pero también gracias por el compromiso para el futuro. Convoco al pueblo chaqueño a construir entre todos y todas un gran consenso político, económico y social con el objeto de llegar al 2051, fecha del centenario de nuestra provincia, con nuevas metas alcanzadas y objetivos comunes cumplidos”, cerró el gobernador.

Estuvieron presentes también en la oportunidad, los ministros y ministras de Educación, Daniela Torrente; de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; de Gobierno, Juan Manuel Chapo; el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo; la secretaria de Gobernación, Noelia Canteros; el presidente del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo; el secretario de Gobierno del municipio de Resistencia Hugo Acevedo.

Y por plataformas virtuales siguieron la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana; la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno; la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; así como diputados y diputadas; intendentes e intendentas; representantes de la comunidad educativa; autoridades, funcionarios y miembros de la comunidad chaqueña.

Comisión especial y reconocimientos

En el acto, estudiantes de las escuelas Nº 242 y de la Escuela de Educación Especial Nº1 “Luis González” realizaron la promesa de lealtad a la bandera provincial, y se hicieron reconocimientos a Juan Chico (Diversidad/Educación); María Silvia Leoni y Marcos Altamirano (Historia); al Hospital Perrando, en la persona de la doctora Nancy Trejo (Salud); a la Policía Sanitaria, recibiendo la inspectora Claudia Lucena (Seguridad); y al empresario Camilo Matta.

En el marco de los festejos por la provincialización se dispuso la creación de una comisión especial coordinada por la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, y conformada por actores de distintas áreas, con el objetivo de organizar y proyectar actividades conmemorativas hasta el próximo año.

“Hoy es un día histórico y nuestro propósito con esta comisión es poner voz a la diversidad de relatos que nos conforman, que hizo posible una agenda que arranca hoy y tiene como ambición terminar el 8 de agosto de 2022. Será un espacio diverso, plurilingüe, pluricultural y multirreligioso y es nuestra voluntad pensar la compleja trama identitaria de nuestro pueblo”, dijo la funcionaria.