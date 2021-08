Un acusado de abuso sexual hizo explotar la casa de su ex pareja y se quitó la vida

El incendio ocurrió el jueves y cuando investigaron el escenario encontraron el cuerpo de un hombre que estaba imputado por el abuso sexual de una menor.

Al principio parecía que no había víctimas en el incendio que se desarrolló el jueves de esta semana en una casa del Barrio Obligado de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, pero con el correr de las horas el personal de Bomberos, Defensa Civil y el SAME encontró el cuerpo de un hombre que se había quitado la vida dentro de la vivienda.

El incendio ocurrió por un escape de gas intencional. La persona que dejó la llave abierta fue un hombre apodado “Pepino”, que estaba imputado en una causa por abuso sexual de una menor de edad, informó el sitio Diario Efecto.

Desde la Secretaría de Seguridad del partido de San Miguel, al que pertenece Bella Vista, confirmaron que el hombre murió ahorcado dentro de la vivienda, que de hecho pertenece a su ex mujer, que había salido con sus hijos al momento del incendio.

“Pepino” había sido denunciado por el abuso sexual el 21 de julio de 2021. Contra él pesaba una orden de restricción perimetral para proteger a su ex pareja y a los hijos de ella.

Apenas la mujer salió con sus hijos “Pepino” entró a la casa, abrió la llave de gas y se quitó la vida. Sus acciones provocaron no sólo el incendio sino también una explosión previa en la que una vecina resultó herida.

La mujer tuvo que ser atendida en el Hospital Larcade de San Miguel.