Liga Profesional de Fútbol: Boca igualó sin goles en su visita a Talleres

En la previa al Superclásico por la Copa Argentina, el “Xeneize” no pasó del 0-0 en Córdoba.

Boca, que recuperó a sus jugadores titulares luego del aislamiento, y Talleres igualaron 0-0 este domingo en Córdoba, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los “xeneizes” acumulan tres empates y una derrota en el certamen y luego de dos cotejos, ante Banfield y San Lorenzo, dispusieron de todo el plantel tras superar el aislamiento al que debieron someterse los jugadores al regresar de Brasil cuando quedaron eliminados de la Copa Libertadores y los incidentes que se produjeron luego del partido ante Atlético Mineiro.

El encuentro comenzó siendo dominado por Talleres, quienes lograron generar claras chances de gol, aunque no lograron convertir. Con el correr de los minutos el visitante equilibró el desarrollo, tuvo en el debutante Juan Ramírez a su hombre más claro, pero no encontraba cómo vulnerar la última línea de los cordobeses.

El complemento comenzó con gran intensidad, de ida y vuelta, y sobre los nueve minutos la primera chance fue del local, con una gran escalada de Enzo Díaz, que combinó con Michael Santos y remató de frente al arco, pero contuvo muy bien Rossi, que estaba correctamente ubicado.

Más tarde, una mala salida de Guido Herrera dejó a Ramírez de cara al gol para el visitante, pero el ex-Talleres y San Lorenzo se equivocó en los metros finales, no pateó al arco, quiso ceder el gol a Pavón que se lo pidió, pero el pase no fue bueno y la defensa local se rehízo para despejar.

Los de Miguel Ángel Russo no encuentran su mejor funcionamiento y ahora tienen apenas tres días para preparar nada menos que el “Superclásico” del próximo miércoles frente a River Plate en La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina. Después, ya más lejos en el tiempo, habrá tiempo para el partido ante Argentinos Juniors del próximo domingo en la ‘Bombonera’.

Talleres, en tanto, buscará reponerse luego de dos fechas sin triunfos, cuando visite a Banfield el próximo sábado.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz y Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón y Juan Ramírez; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Norberto Briasco. DT: Miguel Russo.

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Diego González por Cristian Medina (BJ) y Alan Varela por Rolón (BJ); 24m. Diego García por Martino (T); 36m. Agustín Obando por Ramírez (BJ) y Luis Vázquez por Pavón (BJ) y 38m. Héctor Fértoli por Santos (T).

Amonestados: Tenaglia y Pérez (T). Rolón, Sández y Rojo (BJ).