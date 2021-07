Sáenz Peña: El gobernador inauguró el centro de rehabilitación ambulatorio

Este espacio tiene como objetivo contener psicosocialmente a personas con problemáticas de consumo de sustancias, tratar su salud y promover su recuperación y reinserción.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga inauguraron esta mañana en Sáenz Peña el Centro de Rehabilitación Ambulatorio que demandó una inversión superior a los $23.500.000. Contará con un equipo interdisciplinario que abordará de manera integral la situación de las y los pacientes, con psiquiatras, psicólogos, operadores en psicología social, trabajadores sociales, enfermeros, operadores socio terapeutas en adicciones, profesores de expresiones artísticas, nutricionistas y terapistas ocupacionales.

El mandatario destacó que “forma parte del Plan Chaco 2030 que impulsa un conjunto de políticas públicas a los fines de promover, restituir y garantizar derechos”. Con esos lineamientos este centro pretende generar un importante trabajo de articulación profesional para prevenir el consumo problemático de sustancias, tanto lícitas como ilícitas.

La finalidad del tratamiento ambulatorio es reconducir los desórdenes específicos que pueda llegar a presentar una persona, incrementando sus competencias psicosociales y aplicando principios y técnicas de reaprendizaje cognitivo motivacional que permitan su reinserción. “Estamos trabajando para estos mecanismos de tratamiento y de prevención con un sistema muy fuerte de promoción para la recuperación de los pacientes con el fin de garantizar una vida digna”, señaló el gobernador.

Los espacios del Centro de rehabilitación ambulatorio son flexibles para albergar un flujo de personas que varían según diferentes factores y brinda instancias de contención, estimulación y recreación. La enfermería responde a la necesidad de atender urgencias, ya sean para primeros auxilios como para personas que sufran diferentes episodios de abstinencia o ansiedad.

Cuenta con un área administrativa y con espacios para atención individual y personalizada, como así también los espacios de usos múltiples y grupales, cocina y baños. También un área para el desarrollo de actividades al aire libre y para la construcción de una huerta. “Hay un Estado presente y activo promotor de un proceso de cambio cultural y social y eso es lo que estamos haciendo en la provincia y en Sáenz Peña se puede observar a través de las múltiples obras que realizamos”, remarcó Capitanich.

“No es lo mismo tener infraestructura social básica que no tenerla, no es lo mismo tener energía que no tenerla, y acá en Sáenz Peña tenemos múltiples obras que generan empleo directo y que son obras que quedarán para siempre. Estamos trabajando para mejorar la vida de todos los chaqueños y las chaqueñas con hechos y no con palabras”, sostuvo.

Acompañaron al gobernador la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; la presidenta del Instituto de Cultura, Mariela Quirós, y la diputada Liliana Spoljaric.

Garantizamos derechos para que las personas puedan vivir toda su vida dignamente

La ministra de Desarrollo Social contó que en el predio se encuentra una residencia universitaria y un centro de integración de fortalecimiento familiar, lo que muestra la integralidad de las políticas públicas. “Nuestra provincia es una provincia de cuidados, donde el Estado está involucrado en cuidar a las mujeres, a los chicos y adolescentes” en los 125 dispositivos de contención social directa.

“Vamos a tener 18 nuevos centros de Desarrollo infantil, porque estamos reabriendo todos los centros de integración comunitaria y claramente esta infraestructura de cuidado nos permite cuidar de las personas desde los cero años hasta que son adultos mayores, buscando que las personas puedan vivir dignamente garantizando sus derechos”, manifestó.

Obras para la ciudad termal

El ministro Pérez Pons recordó que en esta región se encuentran también en ejecución diferentes intervenciones en espacios sociales, como la Casa de medio camino “Luis Horacio Lita”, y los centros de salud “Estrella de la Esperanza” y “Puerta del Sol”. En cuanto a Salud, se proyecta la realización del Servicio de Salud Mental en el predio del ex Hospital 4 de Junio y muy pronto se licitará la construcción del Hospital Materno Infantil.

“Sáenz Peña es uno de los municipios con mayor cantidad de obras ejecutadas y en marcha”, resaltó Pérez Pons, entre las que se encuentran la refacción de la Comisaría 4°, la instalación de gas natural en la escuela EEP N° 52 y más intervenciones en infraestructura educativa. Además, se realizan permanentes e importantes obras en el Hospital 4 de Junio, como la guardia pediátrica, la residencia de madres y el nuevo servicio de odontología.

La ciudad termal tiene una inversión millonaria en ejecuciones, entre pavimento de diferentes barrios como el Ginés Benítez, alrededor del parque del Encuentro, las obras de cierre del predio Ferichaco, entre otras zonas que aportan infraestructura a la comunidad con desagües e iluminación. Obras que se suman a las que se realizan en el Centro Cívico, el Complejo Penitenciario Nº 2, el Centro de Convenciones, además del fortalecimiento de los diferentes clubes de Sáenz Peña, entre otros proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad y al mismo tiempo generar empleo genuino en la localidad.