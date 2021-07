Olímpicos Tokio 2020 : Hoy compite Delfina Pignatiello

La nadadora de 21 años saltará a la pileta en la prueba de los 500 metros y llega con el 7° mejor tiempo clasificatorio sobre 33 participantes.

Delfina Pignatiello hará su gran aparición en la natación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este lunes. La joven de 21 años logró las marcas necesarias para estar presente en la cita olímpica en las pruebas de 400 (no participó de esta), 800 y 1500 metros; esta última competencia se realizará por primera vez.

La nadadora argentina saltará a la pileta del Centro Acuático de Tokio a las 9:01. Son cuatro las series programadas y los ocho mejores tiempos buscarán la medalla el 27 de julio a las 23.54.

Luego actuará en los 800 metros, también libre, el próximo jueves desde las 7.22. También serán cuatros las series y la final será el viernes 30 de julio desde las 22.46 de Argentina.

Pignatiello viene de ser abanderada y medallista de oro en 400 y 800 metros estilo libre con el equipo argentino que se consagró campeón sudamericano de natación después de 55 años, en marzo de este año, en el Centro Acuático del Parque Olímpico de Villa Soldati.

El año pasado, durante las restricciones por la irrupción del coronavirus, no pudo entrenarse en una pileta durante cuatro meses y tuvo un papel importante en el ámbito público al pedir que los atletas clasificados a Tokio pudieran prepararse de manera óptima. En ese sentido se hizo escuchar y, más allá de haber perdido un poco de tiempo en sus mejores marcas, llegó al Sudamericano de buena forma y, por fin, tendrá su esperado debut en un Juego Olímpico.

Antes de volver, sin embargo, atravesó una controversia interna que la llevó incluso a dudar de su propio futuro: llegó a poner en cuestión su carrera como deportista. “Alguna vez toqué fondo. No suelo dejar de nadar, pero en ese momento no le encontraba el sentido a nada. Fue después de los Juegos de la Juventud, cuando empecé mi duelo. Tenía una lesión en el hombro y había cortado con mi ex pareja. Estaba muy perdida en lo que era el mundo de la natación, porque venía del boom del torneo y veía un vacío. Me había tomado dos semanas para recuperarme del hombro y estaba muy mal”, contó la joven, quien exhibió la leyenda “Abuela”, quien había fallecido un día antes de que ella ingresara en la Villa Olímpica, con un corazón dibujado en la palma de su mano cuando se colgó una de sus medallas plateadas en Buenos Aires 2018. El impacto de aquella imagen superó cualquier límite.

En diálogo con Caja Negra, la nadadora contó que que después de los Juegos de Buenos Aires hizo un clic: “Ahí empecé a darle bola a la salud mental. Trabajé para ser más positiva y disfrutar de un montón de otras cosas que me hicieron cambiar la cabeza y madurar muchísimo, incluso la aparición de las críticas por haber sido medallista de plata y no de oro. Seis meses después logré mi mejor marca histórica y llegué a ser triple campeona panamericana”.

Pignatiello tiene, además, una imagen importante tanto en redes sociales como en el mundo digital en general. La razón principal de su repunte en ese ecosistema fue, sin dudas, la explosión que generó tras consagrarse bicampeona mundial juvenil en Indianápolis, Estados Unidos, en el año 2017. Desde aquel momento creció sin escalas en la pileta y en el planeta social media. Y, como si fuera poco, ese año se llevó el Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del año por encima de mostruos como Lionel Messi y Juan Martín Del Potro.

¿Qué posibilidades tiene de meterse en una final en Tokio 2020?

Las pruebas de fondo, especialmente la de los 1500 metros, son las que Pignatiello tiene más posibilidad de acceder a una final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Igualmente, en el deporte hubo un antes y un después desde la pandemia y es muy complicado hacer pronósticos. Las mejores marcas de Pignatiello, que las dejaban en ese momento entre las mejores del mundo, fueron antes del coronavirus.