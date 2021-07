Agencias de Quiniela se incorporan a NBCH24 Billetera para el pago de servicios

Agencias oficiales de quiniela se empiezan a incorporar a NBCH24 Billetera del Nuevo Banco del Chaco. Con buena aceptación de usuarios, la agencia Mc Pato, ubicada en avenida Italia 1195 de Resistencia, es la primera en sumarse al sistema para el cobro de impuestos y servicios sin efectivo y con acreditación inmediata sin cargos adicionales.

La adhesión a NBCH24 facilita a las agencias de quiniela realizar el cobro de servicios sin efectivo, reduciendo el volumen de billetes y evitando así gestiones de depósitos. La acreditación es inmediata en la cuenta, no tiene costos y la comisión es 100% bonificada. Para adherir, sólo hay que bajar la aplicación NBCH24 Comercios y generar las contraseñas para operar en forma segura.

NBCH24 Billetera funciona en WhatsApp, en el número verificado 362-515-6224 (NBCH). No requiere descargar aplicaciones, basta con enviar un mensaje para habilitar el menú y comenzar a operar.

NBCH24 Billetera permite realizar en agencias de quiniela el pago de facturas sin efectivo y en forma segura. Están adheridos Secheep, Sameep, Telecom, Telecom Personal, televisión por cable, tributos de ATP, multas de la Policía Caminera, entre otros servicios habilitados.

Pueden sumarse a la billetera digital todas las agencias, no se requieren inscripciones especiales y el acceso es gratuito. Para mayor información se puede contactar con Atención Online al número verificado de WhatsApp 3624161290, chat web en www.nbch.com.ar o correo electrónico de soporte NBCH24.billetera@nbch.com.ar

Cómo sumarse a NBCH24

NBCH24 Comercios es la aplicación que permite realizar cobros de ventas con acreditación inmediata en cuenta y sin manejo de efectivo ni tarjetas. Está habilitada para vincular comercios, emprendimientos y todo tipo de actividades que contemplen ventas de productos y servicios.

Disponible en Apple Store y Play Store, la aplicación NBCH24 Comercios permite hacer cobros y entregar dinero con código QR, gestionar anulaciones o devoluciones, habilitar diferentes puntos de venta, consultar y controlar los movimientos para una mejor administración y seguimiento de las operaciones.

Todos los instructivos de uso de la billetera del Nuevo Banco del Chaco se encuentran disponibles en la sección NBCH24 de la página web institucional www.nbch.com.ar/nbch24

Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará que se revele información personal confidencial para ningún tipo de trámite. Las claves, contraseñas, usuarios, códigos de seguridad son datos privados para resguardar la seguridad de las operaciones, que sólo deben ser conocidos por la persona titular del servicio financiero.