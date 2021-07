El Gobierno provincial dio a conocer las nuevas medidas restrictivas

El gobierno provincial emitió este jueves el Decreto 1581 que entró en vigencia desde hoy, hasta el próximo 24 de agosto, inclusive, a través del cual se flexibilizan las actividades en el marco de esta pandemia de coronavirus. En ese contexto, el Pasaporte Chaco pasa a ser fundamental para la circulación y la realización de actividades, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Actividades permitidas: En general, la persona cuyo Pasaporte se califique con este estado, podrá:

Reuniones – Eventos – Actos – Celebraciones:

Al aire libre podrán desarrollarse con un máximo de 200 asistentes y dos horas de duración.

Los eventos en espacios cerrados se encuentran habilitados exclusivamente para personas que cuenten con Pasaporte Chaco en estado verde con reducción de aforo al 75% de la superficie disponible de cada espacio.

Se ratifican las multas y sanciones oportunamente dispuestas en caso de incumplimiento.

• Casinos – Cines – Teatros – Auditorios:

habilitado para personas que cuenten con Pasaporte Chaco en estado verde, hasta las 00.

• Actividades comerciales, industriales, profesionales y de servicios en general:

habilitadas en el horario de 8 a 22 con reducción de aforo al 75%, incluyéndose locales de centros comerciales y shopping.

Call Centers con funcionamiento habilitado hasta las 00 y reducción de aforo al 50% de su capacidad.

• Gastronomía, Restaurantes, Bares:

Habilitados

*En espacios al aire libre

*En espacios cerrados exclusivamente para personas con Pasaporte Chaco en estado verde.

Horario comprendido entre las 8 a 00; a partir de esa hora, solo bajo modalidad deilvery.

Los días jueves, viernes y sábados se amplía el horario de atención presencial hasta las 2.

• Gimnasios – Clubes – Actividades Físicas y Deportivas:

*Personas con Pasaporte en estado amarillo: solo podrán realizar actividades deportivas y de entrenamiento físico individuales y al aire libre. No podrán participar de actividades grupales y/o asistir como público en actividades en espacios cerrados.

*Personas con Pasaporte en estado verde: podrán desarrollar práctica de deportes y actividades físicas individuales, grupales, partidos y competencias federadas, profesionales y/o amateur, incluyendo las actividades que se desarrollen en espacios cubiertos o cerrados y participar como público.

Se incluyen en el presente apartado, las carreras hípicas previa intervención y habilitación de Lotería Chaqueña en su carácter de órgano de fiscalización de dicha actividad.

• Iglesias – Cultos – Celebraciones religiosas:

*En espacios al aire libre con un máximo de 200 asistentes y dos (2) horas de duración.

*En espacios cerrados exclusivamente para personas con Pasaporte Chaco en estado verde, con reducción de aforo al 75%

• Transporte:

Se ratifica la capacidad de ocupación habilitada del cien por ciento (100%) de cada unidad.

• Turismo:

Habilitado transporte automotor turístico y los viajes grupales de hasta diez (10) personas, que exclusivamente cuenten con Pasaporte Chaco en estado verde, para actividades recreativas, sociales y comerciales, con las siguientes condiciones:

a) Que el máximo de diez (10) personas refiera a cada grupo o contrato de la agencia de viajes que ofrece el servicio, pudiendo completarse el aforo permitido de hasta el ochenta por ciento (80%) para destinos fuera de la provincia y del cien por ciento (100%) para destinos dentro de la provincia, de cada unidad de transporte con tantos grupos como la capacidad lo permita.

b) Que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria.

c) Que se originen y finalicen en terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se realice control de temperatura y encuesta de síntomas.

No se encuentra permitido el desarrollo de viajes y/o tours de egresados y egresadas o contingentes que impliquen personas mayores de 60 años y/o integrantes de grupos de riesgo.

• Peloteros y/o espacios de recreación infantil:

*En espacios al aire libre

*En espacios cerrados exclusivamente para personas con Pasaporte Chaco en estado verde, con reducción de aforo al 75%.

*Horario de 8 a 22, con un máximo de dos (2) horas de duración de cada evento.

• Sistema Educativo Provincial:

Se priorizará el sostenimiento de clases bajo el esquema de presencialidad cuidada, de acuerdo a las medidas complementarias que a tal fin disponga el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

• Restricción de circulación:

Entre las 00 y las 6 de cada día exceptuándose a aquellas personas que deban circular en ejercicio de su trabajo, por tareas de carácter esencial, actividades habilitadas o en casos de emergencia.

• Ingreso y circulación:

Requisitos de ingreso y circulación en la Provincia:

*Para personas con Pasaporte Chaco en estado amarillo: constancia de hisopado negativo (test rápido o PCR), con fecha que no exceda las 72 hs a la fecha de ingreso a la Provincia.

*Para las personas con pasaporte Chaco en estado verde: tendrán libre ingreso y circulación por la Provincia.

Fuente : Datachaco