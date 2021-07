Nuevas cargas fueron intervenidas por agentes de la Policía Caminera

El lunes, efectivos de la ciudad Termal, secuestraron 24.000 kg. aproximadamente de Postes de madera Quebracho Colorado.

El producto era transportado en un camión marca Iveco, conducido por un ciudadano de 45 años.

El chofer exhibió una guía forestal, amparando la carga mencionada, constatando los uniformados que las documentaciones carecían de sellos, de autoridades competentes.

La Dirección de Bosques dispuso el secuestro del rodado, la carga y documentaciones, y que luego sean trasladados hacia el Destacamento Rural.

El operativo fue llevado a cabo sobre Ruta Nacional N°16 km.174-Sáenz Peña.

Castelli

El martes pasado, sobre ruta provincial N° 9 Km 202, sus pares de Castelli, intervinieron una carga de algodón, por no contar con las documentaciones. Era transportado en un camión marca Fiat.

El conductor manifestó transportar 18.000 kg. de Algodón a Granel, sin poseer la correspondiente habilitación de SENASA.

Se labró el acta correspondiente.

Llevó su moto a verificarla y descubrieron que era robada

Este miércoles, en la Planta Verificadora de Castelli secuestraron una moto porque tenía pedido de secuestro.

Un joven de 28 años llevó una motocicleta marca Motomel de 110 cc, color negra, con fines de realizar una verificación.

Al consultar con el Padrón Unificado constataron que presenta un pedido de secuestro fecha 24/02/2020 a solicitud de Cría.1° Juan José Castelli.

El conductor junto al rodado fue llevado a la unidad jurisdiccional.

Villa Ángela

El martes, Caminera de Villa Ángela mientras realizaba un control sobre ruta nacional N°95 km. 941,2 – Santa Sylvina, demoró el paso de una camioneta marca Toyota Hilux, con tráiler, guiado por un hombre 36 años.

El chofer manifestó transportar una yegua, pelaje tordillo, pero no contaba con las documentaciones correspondientes. El equino tampoco poseía marcas visibles.

El equino fue incautado con el fin de determinar su procedencia luego fue trasladado a la Cría. de Santa Sylvina.

Dos jóvenes demorados con cuchillos y marihuana

Ayer mañana, personal de Policía Caminera demoró a dos personas en el puesto de Control Puente Gral. Belgrano.

Se trató de dos jóvenes de 22 años y 23, de nacionalidad venezolana. En su poder incautaron un par de cuchillos de grandes dimensiones y poco más 10 gramos de marihuana.

Dieron intervención a la Dirección de Consumos Problemáticos, quienes corroboraron que se trataba de 10,9 gramos de cannabis sativa.

Intervino la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 02 y la Dirección de Migraciones.

Se iniciaron actuaciones por sup. inf. a la ley n° 23.737 en concordancia con la Ley Provincial N° 2304.