Cada vez hay menos jubilados y pensionados

Por primera vez desde el año 2006, cayó el número de personas que se jubilaron. Durante el 2020, solo fueron 115.000 personas. Varios fueron los factores, pero la pandemia fue el problema principal, que afectó más severamente a los adultos mayores, además de la imposibilidad de obtener un turno para iniciar los trámites: ANSES estuvo cerrada durante 4 meses.

Por la Dra. Laura Kalerguiz*

Reunir los 30 años de aportes parece un requisito casi imposible. El alto índice de desempleo en los últimos años en Argentina, sumado al trabajo “en negro”, hicieron que reunir el requisito de aportes sea casi imposible, a pesar de las moratorias vigentes, que alcanzan a pocas personas y en su mayoría, mujeres.

Las cifras oficiales de la ANSES muestran un aumento en el total de beneficios no contributivos (Asignación Universal por hijo, Asignación Universal por embarazo, Pensiones no contributivas, etc). Estos beneficios no tienen requisitos de aportes. En estos casos, el número de beneficiarios en el último año aumentó de 1.601.405 a 1.657.061. De estas cifras se desprende que 55.656 beneficiarios, 30.000 corresponden a la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), el beneficio que se otorga a aquellos mayores de 65 años, que no cumplen con el requisito de los 30 años de aportes y su haber es el equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por eso, hoy el valor de la PUAM es de $18.452.

Antes de la pandemia la ANSES otorgaba 30.00 beneficios mensuales, que se redujeron a 15.000 en 2020.

Durante el 2021, con la apertura de otorgamiento de turnos, pareciera que el número de otorgamiento de beneficios se está regularizando.

El anuncio de la posibilidad para las mujeres que cumplan 60 años de computar hasta 3 años con aportes por hijo nacido vivo no va a inclinar la balanza, ya que por el momento solo 150.000 mujeres estarían en condiciones de hacer uso de ese beneficio, un porcentaje bastante bajo respecto de las mujeres de entre 60 y 63 años que no tienen aportes y necesitan jubilarse.

* Laura Kalerguiz es periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista – Matrícula CPACF T 70 F 987