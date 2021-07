Filman a un puma sobre un iceberg en el Parque Nacional Los Glaciares

La sorprendente escena fue registrada por decenas de turistas que viajaban a bordo de un barco en el Lago Argentino. Guardaparques explicaron cómo llegó el animal al témpano de hielo.

Un puma adulto fue fotografiado y filmado sobre un iceberg en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, donde un grupo de turistas se llevó una particular historia de la naturaleza patagónica.

El impresionante hecho, desconocido para la mayoría, pero no extraño para estos felinos, fue captado por visitantes que se navegaban a bordo del barco María Turquesa en el Lago Argentino.

Mientras se maravillaban con los imponentes glaciares del área protegida, los turistas divisaron que sobre un iceberg flotaba en el espejo de agua había un animal.

A medida que la embarcación se acercaba al témpano de hielo, los visitantes descubrieron que se trataba de un ejemplar de puma adulto.

Sorprendidos por la escena, ya que el iceberg estaba en el medio del Lago Argentino, los viajantes no tardaron en registrar el hecho con sus cámaras y celulares y así captaron las imágenes que rápidamente se difundieron.

Guardaparques explicaron cómo llegó el gran felino al témpano de hielo que flotaba sobre el espejo de agua: “El animal subió por su cuenta, seguramente para descansar cuando cruzaba a nado el espejo de agua. Se tiene registro de pumas que cruzan a nado tramos del Lago Argentino, que cuenta con profundidades que pueden superar los 80 metros”.

“Desde Parques se monitoreará al animal desde una distancia prudencial para no estresarlo y en caso que se arroje al agua se lo seguirá. Se debe recordar que es un puma adulto silvestre por lo cual es muy peligroso intentar querer subirlo arriba de una embarcación”, indicaron desde la cuenta de “Guardaparques en lucha”.

En ese sentido, agregaron que “los témpanos se mueven principalmente por el viento, por lo que mientras el puma se mantenga arriba del iceberg, estará seguro y el viento lo ayudará a acercarse más a la costa”.

El puma (Puma concolor) es uno de los felinos más grandes del país y cuenta con una amplia distribución geográfica, ya que se lo puede registrar a lo largo de toda la zona cordillerana, pero también en la zona serrana del centro de la Argentina y el Litoral.

El Parque Nacional Los Glaciares, que protege 731.932 hectáreas de estepa y bosques patagónicos, es el área protegida con mayor avistamiento de pumas, según los datos del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales (SIB): el año pasado se registraron 333 avistamientos de este felino en la zona santacruceña.

Fuente: NA