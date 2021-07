Carta a la Justicia chaqueña por el Comisario General (r) Fernando Romero

Por Comisario General (r) Fernando Romero. Vocal Asociación Civil de Policías y Penitenciarios del Chaco.

En mi carácter de integrante de la Asociación Civil de Policías y Penitenciarios del Chaco, llega a mi conocimiento una situación muy particular planteada por familiares y Abogado Defensor de Sub comisario José Ricail detenido en causa Supuesta Estafa, Adulteración Documento Público y Asociación Ilícita.

Este Oficial Jefe se halla privado libertad hace 11 meses y actualmente con orden del Juzgado Garantías a cargo Dr. Zozzoli, de concretarse su detención domiciliaria, circunstancia que el Fiscal Investigación Penal Dr. Obaldia Eyseric dilata sin mayores justificaciones, como por ejemplo: NO recibe Oficio Juzgado Menor Edad y Familia con informe sobre situación del hijo de Ricail. NO hay tobilleras de monitoreo. NO permite el acceso al expediente al Dr. Romero Castelan, nuevo abogado defensor del causante, situación que motivo Acta con Notario Público.

Independientemente de lo narrado, hay que decir que la detención domiciliaria ordenada, encuentra fundamento en la situación de salud de la Sra. Madre del Sub comisario Ricail, que tiene 79 años y es hemipléjica, incapacitada motriz, se halla silla ruedas y postrada por triple ACV, cardiaca hipertensa. Por separado el hijo de 2 años de halla a cargo su abuela materna transitoriamente por problemas particulares su pareja.

Esta misiva lejos de interferir en los procesos normales de la justicia, tiene el único objetivo de expresar y apelar al carácter humanitario y empatía que debe poseer todo Funcionario Publico, requisito indispensable para todos nosotros como personas, por eso digo que sin más dilación debe operar la detención domiciliaria del Sub comisario Ricail, arbitrandode los medios urgentes para proveer al mismo de la pulsera electrónica.

NO hay peligro de fuga, tiene domicilio en la Provincia, Es Funcionario Público, tiene constituida familia en Resistencia y madre postrada, argumentos suficientes para justificar la medida.

En tiempos de Pandemia sobran ejemplos para mencionar: Innumerables cantidad de presos liberados por cuestiones de emergencia sanitaria, entre ellos: Amado Boudou. Horacio Rey. Vanesa Lopez, etc, porque no conceder este beneficio a un Policía del Chaco.

Esta carta será distribuida a todos los medios de comunicación de la Provincia; Ministros Superior Tribunal Justicia, Procurador General, Procurador Adjunto, Ministerio Seguridad, Sr. Jefe de Policía. Secretaria Derechos Humanos y Comité Prevención contra la Tortura.

Crio Gral (r) Fernando Javier Romero. Vocal Asociacion.