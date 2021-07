Hasta el 16 de julio estudiantes secundarios pueden inscribirse para acceder a las becas Egresar

Están destinadas a las y los estudiantes que cursaron la escuela secundaria orientada entre 2016 y 2020, pero que no egresaron por adeudar materias o tener trayectos formativos por acreditar.

El Ministerio de Educación informa que hasta el 16 de julio se encuentra abierta la inscripción a becas del Plan EgresAR “Proyecta tu futuro”, diseñado por la cartera educativa nacional, a partir de un trabajo articulado con las provincias, con la finalidad de acompañar a las y los jóvenes que han cursado todos los años de la escuela secundaria pero que aún tienen materias pendientes de aprobación.

EgresAR está destinado a las y los estudiantes que cursaron la escuela secundaria orientada entre 2016 y 2020, pero que no egresaron por adeudar materias o tener trayectos formativos por acreditar. El plan prevé una ayuda económica mediante un sistema de becas cuatrimestrales: cada beneficiario recibirá 5 mil pesos mensuales, desde agosto a noviembre del 2021, con posibilidad de renovarlo por un segundo cuatrimestre. Este plan alcanzará, en esta primera etapa, a 80 mil estudiantes de todo el país. En la provincia del Chaco, entretanto, la Dirección de Nivel Secundario relevó más de 8500 jóvenes que entre 2016 y 2018 no finalizaron sus estudios, y por ende se encuentran en condiciones de acceder a este beneficio.

En el marco de EgresAR, cada jurisdicción elaboró un Plan Jurisdiccional en el que se organiza el diseño y la implementación del dispositivo. El programa se desarrollará en escuelas sedes de gestión estatal; cada sede organizará agrupamientos, frecuencia y trayectos curriculares según los/las inscripto/as, su contexto social y geográfico y realidad particular, y sostendrá un espacio de trabajo y seguimiento colegiado con los equipos de gestión de las escuelas de la zona, distrito o región, asociadas al plan EgresAR (escuelas de procedencia de las/os inscriptos/as). Además, cada sede contará con un equipo de tutores/docentes y tendrá el apoyo y seguimiento de Asistentes Técnicos Territoriales que trabajarán en conjunto con la supervisión distrital, zonal, regional y con un equipo coordinador jurisdiccional.

Se espera que la oferta de trayectos curriculares que las escuelas sedes pongan a disposición habilite la cursada de dos propuestas por cuatrimestre para cada estudiante. Durante el trayecto, las/os estudiantes contarán con espacios de tutorías específicas por espacio curricular e instancias individuales y/o grupales que darán lugar a producciones de los y las estudiantes con diferentes propuestas. A partir del proceso de devolución progresivo podrán concretarse acreditaciones parciales con el objetivo de ser recuperadas en el momento de cierre y evaluación final del trayecto. Los trayectos se desarrollarán en instancias de cursado presencial, combinadas con instancias de trabajo asincrónico.

La coordinadora jurisdiccional de EgresAR, Isabel Fernández, manifestó que este plan brinda “una oportunidad única que no debe desaprovechar ningún joven que esté adeudando espacios curriculares, ya que contará no solo con una ayuda económica sino también con el apoyo del Ministerio de Educación del Chaco, a través del acompañamiento de tutores”.

La inscripción se llevará adelante hasta el 16 de julio, ingresando en argentina.gob.ar/educacion/egresar.

Para consultas o más información escribir al correo electrónico de la jurisdicción de EgresAr: egresar@elechaco.edu.ar.