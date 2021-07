Préstamos: El Banco del Chaco incrementa la seguridad para cuidar a sus clientes y prevenir estafas

Los préstamos personales gestionados a través de home banking y mobile home banking del Nuevo Banco del Chaco tendrán un resguardo mayor de seguridad para cuidar a los clientes de posibles estafas. Desde el próximo viernes, para completar la acreditación de Tu Préstamo Inmediato se solicitará clave token o tarjeta de coordenadas, como una nueva medida del programa de prevención de fraudes y estafas que implementa la entidad bancaria chaqueña.

La clave token se puede obtener en cualquier cajero automático Link y se activa en la aplicación móvil “Nuevo Banco del Chaco”, disponible gratis en Play Store y Apple Store. En tanto, la Tarjeta de Coordenadas no tiene costo adicional y puede solicitarse en cualquiera de las sucursales de toda la provincia.

¿CÓMO FUNCIONAN TOKEN Y COORDENADAS?

Tanto clave token como tarjeta de coordenadas son un segundo factor de seguridad y sirven para resguardar las operaciones en home banking. Permiten adherir cuentas para transferencias, hacer el blanqueo de PIN de la tarjeta de débito, renovar el usuario y clave de home banking, sin necesidad de concurrir a un cajero automático.

El paso a paso para la activación y uso de clave token está disponible e en el sitio web de Nuevo Banco del Chaco, en la sección de instructivos de banca digital.

Para conocer cómo utilizar tarjeta de coordenadas y sus ventajas, se puede consultar la web del banco, en el link de Banca-Electronica.

Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará que se revele información personal confidencial para ningún tipo de trámite. Las claves, contraseñas, usuarios, códigos de seguridad son datos privados para resguardar la seguridad de las operaciones, que sólo deben ser conocidos por la persona titular del servicio financiero.

Ante situaciones de estafas, es importante tener actualizada la información de contacto registrada en la entidad. Los datos personales se pueden actualizar a través de la web oficial en www.nbch.com.ar, formulario de Actualización de Datos y en el menú “Opciones personales” dentro de la plataforma de home banking.

MODALIDADES DE ESTAFAS

Existen diferentes modalidades de estafas: contacto telefónico ofreciendo premios o beneficios especiales, falsas cuentas de correo electrónico simulando ser entidades oficiales que solicitan ingresar a un link para verificar datos, o falsos perfiles de redes sociales que se contactan vía mensaje directo. También desde números de WhatsApp simulando ser de entidades oficiales.

En algunas situaciones, envían “por error” una transferencia y solicitan la devolución o la aceptación de un “DEBIN” que es un débito inmediato, y así se concreta la estafa.

En casi todos los casos, se solicita concurrir a un cajero automático para realizar una operación que permitirá acceder al beneficio.

QUÉ TENER EN CUENTA PARA PREVENIR

• Nunca se deben dar datos personales: usuarios, contraseñas, claves, PIN o Token.

• No debe aceptarse realizar operaciones guiadas en cajero automático. Bajo ninguna circunstancia.

• No ingresar en link o enlaces enviados desde correos electrónicos.

• Utilizar siempre las páginas oficiales y escribir en el navegador la dirección de la web para ingresar (no usar links ni enlaces).

• Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará que se revele información personal confidencial para ningún tipo de trámite.

• Las claves, contraseñas, usuarios, códigos de seguridad son datos privados para resguardar la seguridad de las operaciones, que sólo deben ser conocidos por la persona titular del servicio financiero.

QUÉ HACER ANTE LA ESTAFA

1. Si alguien fue víctima de una estafa, lo primero que se debe hacer es comunicarse con Red Link al 0800-888-5465 y reportar que se concretó la estafa para pedir el bloqueo de home banking y tarjeta de débito.

2. Luego, realizar la denuncia en la comisaría más cercana.

3. Con la denuncia policial, concurrir al banco para dejar asentada la estafa.

CONSULTAS

Ante cualquier duda, se puede contactar con el servicio de Atención Online que funciona de 8 a 15, en días hábiles bancarios:

-WhatsApp al número verificado 3624161290

-Chat web disponible en www.nbch.com.ar

-Páginas oficiales de Facebook @nuevobancodelchaco y de Instagram @bancodelchaco.