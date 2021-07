La Federación de Abogados del Chaco se reunión con Capitanich

El Gobernador del Chaco, Jorge Capitanich recibió ala Federación de Abogados del Chaco organismo que defiende el libre ejercicio profesional, quienes le expresaron el rechazo al proyecto de ley que pretende colegiar compulsivamente y arancelar el acceso a la justicia, perjudicando a los chaqueños.

Los letrados referentes de todo el territorio chaqueño que se desempeñan en la profesión, hablaron de trabajar en conjunto y aunar criterios para mejorar el servicio de Justicia en la provincia. Entre todos, debemos facilitar el acceso al servicio de Justicia a los ciudadanos, respetando la ley vigente de Ejercicio Profesional N* 2275-B.

Federación de Abogados del Chaco

Los Profesionales del derecho de todas las circunscripciones Judiciales de la provincia del Chaco agrupados en una Federación de Abogados integrada por Presidentes, ex Presidentes, consejeros, ex consejeros, y abogados independientes de las Seis Circunscripciones, que van a nuclear a la mayoría de los profesionales del derecho de toda la provincia, que manifiesten su intención de federarse y/o asociarse de manera voluntaria, libre y gratuita, en defensa del libre ejercicio profesional, en defensa de los derechos de la comunidad toda, custodiando y haciendo respetar estrictamente la letra de nuestra Constitución, nos hacemos presentes en la casa de la democracia, el palacio legislativo, para que la sociedad comprenda y apoye la necesidad de evitar que se sancione la ley de colegiación obligatoria para los abogados y procuradores de la provincia del chaco, dado que la misma pretende vulnerar y/o limitar un derecho ampliamente reconocido como lo es “El Acceso a la justicia del ciudadano común”.

El proyecto de ley, que se encuentra a horas de ser votado, es manifiestamente inconstitucional porque obliga a los abogados a agruparse bajo la conducción del colegio que pretende crearse con dos finalidades principales:

1.- Encarecer el servicio de justicia a través del arancelamiento de la matrícula que además exige el pago previo; y

2.- El disciplinamiento del ejercicio de la profesión de abogado en el marco de finalidades que no son las que interesan a la justicia, a la defensa de los derechos de la sociedad, a la defensa de los derechos de los abogados.

Por eso estamos aquí reunidos, para que se nos escuche la legislatura en pleno como así también el pueblo del Chaco, y sepa que es algo totalmente inoportuno e inconsulto que limita el ejercicio profesional y el acceso a la justicia. Para hacerles saber que esa ley va a ser inconstitucional. Para invitar a la comunidad a reflexionar sobre este proyecto que se pretende aprobar entre gallos y media noche y en plena pandemia.

Es por ello que luego de debates e intercambio de opiniones entre un grupo mayúsculo de abogados se concluye crear La “FEDERACION DE ABOGADOS DEL CHACO” por la Libre Colegiación Legal no arancelada.

La misma está encabezada por referentes como el presidente del coelgio de abogados de Resistencia Sergio soucasse. El presidente del colegio de castelli Oscar Trojan, el presidente del colegio de abogados y ex consejero de San Martin Dr. Miguel Feldman. Por Sáenz Peña el ex presidente Dr. Edgardo Reguera. Por Charata la Dra. Barabas. Y por Villa Angela la Presidente Dra. Nancy Nicora.