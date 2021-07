Vacaciones de invierno: qué exige cada provincia a los turistas y cuáles están cerradas a los viajantes

Miles de turistas se preparan para aprovechar las vacaciones de invierno. Toda la información necesaria antes de definir el próximo destino.

A partir de la próxima semana la mayoría de las provincias iniciará las vacaciones de invierno en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19. De acuerdo con el cronograma de cada provincia, dieciséis distritos iniciarán sus vacaciones el 12 de julio, tras el feriado largo del viernes 9 por el Día de la Independencia; mientras que CABA, Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo harán el 19 de julio, y este lunes 5 ya entraron en receso Río Negro y San Juan.

Con las restricciones al turismo en el exterior se espera que haya un importante flujo de turismo interno pero no todas las provincias están abiertas al turismo debido a sus situaciones epidemiológicas y otras exigen el cumplimiento de ciertos requisitos a quienes llegan de visita.

Por ello el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación mantiene actualizado este mapa interactivo en el que se puede acceder a toda la información necesaria.

Aquí un breve repaso, distrito por distrito, de las exigencias a los turistas:

• Provincia de Buenos Aires: Los turistas deben contar con el Certificado Turismo pero no se les exige un PCR negativo, ni cobertura sanitaria ni hay restricciones al ingreso.

• Ciudad de Buenos Aires: No es necesario sacar el Certificado Turismo ni contar con un test negativo para entrar pero sí los turistas deberán realizarse un PCR al momento de llegar a la Ciudad y completar una Declaración Jurada.

• Entre Ríos: Los turistas deben contar con el Certificado Turismo pero no se les exige un PCR negativo, ni cobertura sanitaria ni hay restricciones al ingreso.

• Corrientes: No es necesario contar con el Certificado Turismo pero a quienes llegan a la provincia se les practica un PCR gratuito al momento de ingresar, no se les exige un seguro médico pero se debe completar una Declaración Jurada que se completa junto con el permiso para ingresar a la provincia. Esta restricción aplica solo para mayores de 16 años y se gestiona de manera individual donde se anticipa el paso fronterizo por el cual se va a entrar. También se exigirá mostrar una reserva o compra de un servicio turístico.

• Misiones: Se debe sacar el Certificado Turismo, contar con un PCR negativo al momento de ingresar a la provincia y se debe bajar la app “Misiones Digital”.

• Formosa: No es necesario sacar el Certificado Turismo pero sí contar con un PCR negativo al momento de ingresar a la provincia. Se debe completar un formulario y al llegar a la provincia los visitantes deberán realizar una cuarentena de 14 días. La ciudad de Formosa además está cerrada al turismo.

• Chaco: No es necesario contar con el Certificado Turismo pero sí tener un PCR negativo al momento de llegar a la provincia o certificado de vacunación de al menos 14 días previos de inoculación para el ingreso a la provincia, o ser paciente recuperado en los últimos 4 meses. Además se debe gestionar un permiso provincial.

• Santa Fe: Se debe sacar el Certificado Turismo, contar con una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado y registrarte en la App provincial.

• Jujuy: Se debe contar con el Certificado Turismo para poder ingresar a la provincia.

• Salta: Se debe contar con el Certificado Turismo para poder ingresar a la provincia.

• Tucumán: Se debe contar con el Certificado Turismo para poder ingresar a la provincia. Si el turista llega Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero o La Rioja no es necesario presentar PCR negativo pero si llega desde otra provincia deberá presentar PCR negativo.

• Santiago del Estero: No es necesario sacar el Certificado Turismo pero sí se deberá contar con PCR negativo de no más de 72 horas de antigüedad al momento de llegar. Si el turista llega desde Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta no se les exigirá el PCR negativo.

• Catamarca: La provincia está cerrada al turismo, se habilitará recién el 9 de julio. Se deberá contar el Certificado Turismo y sólo en algunos destinos se exigirá un PCR negativo.

• La Rioja: Se debe contar con el Certificado Turismo y algunos casos se exigirá un PCR negativo para poder entrar en la provincia. Se deberá completar además una Declaración Jurada.

• San Juan: Se debe contar con el Certificado Turismo.

• Córdoba: La provincia se encuentra cerrada al turismo que recién se habilitará el próximo 9 de julio. Los turistas deberán contar con el Certificado Turismo.

• San Luis: Se deberá contar con el Certificado Turismo.

• Mendoza: Se deberá contar con el Certificado Turismo.

• La Pampa: Se deberá gestionar un permiso provincial.

• Neuquén: Se deberá contar con el Certificado Turismo.

• Río Negro: Los turistas deberán contar con un PCR negativo al momento de llegar a la provincia si se llega a la provincia en avión o micro de larga distancia, dentro de las 72 horas previas al viaje. Menores de 10 años quedan exceptuados. Si se llega con vehículo particular no se solicita. Si el turista está vacunado o tuvo Covid-19 y tiene el alta se deb presentar el certificado. El turista deberá descargar además la app “Circulación RN”.

• Chubut: Se debe contar con el Certificado Turismo y se les exige un PCR negativo a los turistas provenientes de CABA o la provincia de Buenos Aires por vía aérea o micro de larga distancia. Se deberá además contar con obra social con cobertura en la provincia del Chubut o Seguro de viaje Covid. También se deberá contar con la app Cuidar y tener una reserva de alojamiento turístico o datos del residente de Chubut en donde se alojará.

• Santa Cruz: No es necesario contar con el Certificado Turismo y se les exige un PCR negativo a quienes ingresan por vía aérea con 48 horas de anticipación o por vía terrestre con 72 horas de anticipación. También se les exige a todos los turistas con domicilio fuera de la provincia contar con cobertura médica y completar una declaración jurada.

• Tierra del Fuego: Se debe contar con el Certificado Turismo y un Seguro de Asistencia al Viajero con cobertura de contingencias vinculadas a Covid-19 o con la Obra Social con cobertura de alcance en Tierra del Fuego. Se debe contar además con una reserva del alojamiento turístico habilitado.