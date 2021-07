Chaco recibió 13.500 Sputnik V para avanzar con una campaña provincial de vacunación que ya alcanzó al 60% de la población con la primera dosis

La ministra de Salud Pública destacó la cobertura de al menos un 60% de la población provincial con la primera dosis aplicada. Además invitó a quienes aún no se vacunaron a acercarse a las postas fijas y móviles.

En la mañana de este martes 6 de julio, ingresaron al Chaco 13.500 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V para avanzar con la Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19 iniciada el pasado 29 de diciembre de 2020 que lleva aplicadas 653.907 dosis en todo el territorio chaqueño. La ministra de Salud Pública Paola Benítez señaló que esto significa una cobertura con una dosis aplicada de al menos el 60% de la población chaqueña y del 80% de los residentes en el Gran Resistencia.

Las conservadoras ingresaron a la Base de Apoyo Logístico Resistencia del Ejército Argentino y al Departamento de Inmunizaciones, para su almacenamiento, fraccionamiento y distribución en las diferentes Regiones Sanitarias y distritos chaqueños. La ministra Benítez, el jefe del Departamento de Inmunizaciones Daniel Antúnes y agentes de la cartera sanitaria, del Ejército Argentino y del correo, formaron parte de la comitiva que recibió un nuevo envío de vacunas para el Chaco.

Un lote quedará en Resistencia para las postas fijas y las demás, serán distribuidas en las postas móviles y lugares estratégicos. “Se hará la distribución a todas las localidades, para reforzar las dosis ya distribuidas en el interior de la provincia, que son alrededor de 30 mil en este momento, con las que se sigue vacunando a buen ritmo en las postas de las diferentes localidades”, resaltó Benítez.

Nuevas postas móviles

La Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19 se lleva a cabo con diferentes estrategias de acción territorial entre las que se destacan los vacunatorios y postas fijas, las jornadas intensivas de vacunación y las postas móviles de inmunización. “Las postas móviles refuerzan la vacunación buscando a las personas que hasta el momento no se han vacunado”, indicó.

Desde este lunes 5 de julio se montaron postas móviles de vacunación en la plaza 25 de Mayo y en la peatonal de Resistencia. Además, en los próximos días, la ciudadanía podrá acceder a la inmunización en shopping y cines, terminales de ómnibus, aeropuertos, postas barriales, además de hospitales y centros de salud. La ministra invitó a la población que no accedió a su primera dosis a acercarse a cualquiera de los puntos mencionados.

“En las poblaciones donde la tasa de cobertura es mayor al 60% comenzamos con las estrategias de puerta a puerta, buscando a las personas que aún no se han vacunado, y mediante postas móviles en lugares estratégicos de alta circulación, que en Resistencia comenzaron a partir de ayer”, sostuvo.

Alta cobertura con primera dosis

La titular de la cartera sanitaria destacó que Chaco es una de las primeras provincias en llegar al 60 por ciento de la población con la primera dosis. “Gracias a la población que se acercó a vacunar y al gran trabajo que viene llevando adelante el equipo de Inmunizaciones del Chaco”, sostuvo.

Además remarcó que en Resistencia el 80.7% de la población está vacunada con la primera dosis, lo cual es importante porque es la localidad que concentra el mayor número de población de la provincia. “De nada hubiera servido el gran esfuerzo que ha llevado adelante el Gobierno en esta Campaña de Vacunación si la población no hubiera respondido con la búsqueda de la vacuna”, agregó.

Estrategia de vacunación

En ese contexto remarcó la eficacia de la estrategia de vacunación que se intensificó en las localidades con una gran población, como Gran Resistencia y Sáenz Peña, y aquellas poblaciones que estuvieron en brote continuo como lo son las localidades y la región del Sudoeste, donde hay un mayor porcentaje de cobertura con la primera dosis.

“Si uno piensa en algún brote por COVID-19 en este tipo de conglomerados sabemos que el número puede ser mayor y poner en riesgo y tensión al sistema sanitario, actualmente en la provincia hay más de 300 camas para terapia intensiva COVID-19”, subrayó.

Finalmente renovó la invitación a vacunarse y a seguir respetando los cuidados para mitigar la circulación del virus. “Con las vacunas nos protegemos contra las formas graves y reducimos la mortalidad por COVID-19 pero no debemos descuidar las medidas preventivas y las normas de bioseguridad para reducir aún más el riesgo de contagio”, sostuvo.