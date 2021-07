En la mañana del lunes, el intendente Bruno Cipolini participó del acto por los 50 años del Jardín de Infantes Nº 9 “Sara Ch. de Eccleston. En la oportunidad, el Intendente destacó el aporte de la institución para la educación inicial de los niños saenzpeñenses y manifestó su agradecimiento a toda la comunidad educativa del Jardín.

“Yo fui alumno de este jardín y estoy muy agradecido por todo lo que me enseñaron durante mi paso por esta institución. Felicito a la directora Elda González, a las docentes que forman parte de este espacio y a todos los docentes, miembros de la cooperadora y demás personas que han trabajado a lo largo de los años para esta institución”, dijo el Intendente.

El acto contó con la presencia de la directora del Jardín, Elda González; autoridades de Regional Educativa, docentes, personal no docente y ex alumnos. Además, se contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Pedro Egea y demás concejales.

Reseña histórica

El Jardín de Infantes Nº 9 “Sara Ch. Ecceleston”, nace desde la iniciativa de la Biblioteca de Extensión Escolar Antonio Ramón Fernández, que en una primera etapa ofrecía actividades de lectura de cuentos a los pequeños.

En el año 1964, madres del Barrio Ensanche Sur ofrecen su ayuda para atender a estos niños, no existía personal especializado, pero sí muy buena voluntad y entusiasmo, en el siguiente año continúa el interés por esta sección infantil, se crea un cargo de maestra bibliotecaria exclusivamente para la sección infantes.

En el año 1966 se crea un cargo de maestra de Jardín de Infantes, a través de la Resolución Nº 568/66. En 1971 se crea el Jardín de Infantes Nº 9, de segunda Categoría, por Resolución Nº 384/71.

Afectando un cargo de directora y dos de maestras de Jardín de Infantes. Se transfiere los dos cargos de maestras jardineras de la biblioteca al Jardín de Infantes Nº 9 y ubican en el mismo a la docente titular Sra. Elsa Elena Martínez de Morales Lezica, como directora interina.

En el año 1974 se traslada a un nuevo local, en Pringles Nº 441, aumentando considerablemente la matrícula. La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña donó un terreno al Consejo General de Educación para la construcción del edificio escolar.

El primero de septiembre de 1978, por Resol. Nº 354/78 se concreta la Inauguración del Edificio escolar e imposición del nombre: “Sara Chamberlain de Eccleston”. Se adjudicó ese nombre en memoria de la prestigiosa educadora norteamericana, que contribuyó a la difusión de los Jardines de Infantes en el país. Arribó a nuestra patria con el objeto de renovar los viejos métodos y contribuir a la formación de maestros argentinos.

Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 215 alumnos, pertenecientes del radio escolar y de los distintos barrios de nuestra ciudad, eligiendo este jardín por las ofertas educativas, por tradición y por las referencias que tienen del mismo.