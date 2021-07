La provincia resolvió la flexibilización de la veda pesquera

A través de la Comisión de Pesca del Consejo Provincial del Ambiente, se modificó la prohibición que prohibía pescar cuando la altura del río está por debajo de un metro. Ahora, los pescadores, comerciales y deportivos, tendrán 3 días a la semana para desarrollar la actividad.

La Comisión de Pesca del Consejo Provincial del Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, resolvió flexibilizar la Resolución 1078/20 que decretaba que con una altura del río por debajo del metro rige la veda total en todo el territorio. Ahora, los pescadores, tanto comerciales como deportivos, tendrán 3 días a la semana para pescar.

La Comisión se reunió con el fin de abordar los pedidos de los pescadores que ven afectado su medio de vida debido a que por disposición de la Resolución 1078/20 en la Provincia regía la veda total a la actividad pesquera, ya que el río se encuentra actualmente por debajo del metro de altura.

Según los pronósticos esta situación dejó de ser excepcional y se prevé que el río continué bajo, por eso, y buscando dar fin al conflicto que se suscitaba con los pescadores, la Comisión decidió flexibilizar la resolución y habilitar un nuevo esquema de veda.

Esta nueva medida establece 3 días para la pesca comercial (lunes, miércoles y viernes), más un día para el regreso a los puntos de desembarque, y solo se podrá realizar en las canchas habilitadas. Para la pesca deportiva se permiten también 3 días (vienes, sábado y domingo), con devolución obligatoria de todas las especies.

Cabe destacar que estas decisiones son tomadas por una Comisión integrada por las asociaciones de pescadores comerciales, deportivos y artesanales; el Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE); la Administración Provincial del Agua (APA); fuerzas de seguridad; municipios costeros y otros actores como acopiadores y guías de pesca; con el fin de elaborar propuestas en conjunto y llegar a puntos de consenso que permitan a los pescadores realizar sus actividades, pero sin descuidar la fauna ictícola y los sistemas naturales de la Provincia.

“Debido a la bajante y a los estudios técnicos llevados a cabo por el Instituto Nacional del Agua, APA, INICNE y el equipo técnico de la Dirección de Fauna, se estableció que la resolución debería flexibilizarse”, explicó el director de Fauna y Áreas Protegidas, Edgardo Wiltchensky.

“En este nuevo esquema y a solicitud de los integrantes de la Comisión, llevado a cabo conforme a estudios técnicos y científicos, se establece un mecanismo de pesca por debajo del metro, pero siempre cuidando el recurso natural que representa el rio Paraná y nuestra fauna íctica”, afrimó.

Un panorama que dejó ser excepcional

“Lo que ocurre es que luego de transcurridos dos años en esta situación – de bajante – esto dejo de ser una excepción y paso a ser una normalidad. Tenemos el río en una altura que es histórica, porque ha tenido picos de descenso de menos de un metro antes, pero el problema es que se extendió excesivamente en el tiempo. Hasta ahora no tenemos registros de esta altura del río, extendida en la cantidad de días que lleva. Desde septiembre del 2019 estamos por debajo de las medidas normales”, detalló Wiltchensky.

“En función de que esto se extendió tanto tiempo y que hay un sector que vive de la pesca extractiva, para permitirles su sustento de vida, se flexibiliza para que eventualmente puedan subsistir en esta época donde los ríos están muy bajos”, detalló.

Controles a cargo de la Brigada Operativa Ambiental

Los controles y fiscalizaciones continúan a cargo de la Brigada Operativa Ambiental de la Provincia, creada con la función de hacer cumplir las leyes ambientales. En este sentido, con la Ley de Pesca, esta Brigada tiene presencia con la cooperación de la Prefectura Naval Argentina y con Policía del Chaco en todo el territorio provincial.

“Nosotros tenemos el trabajo real y efectivo del control y fiscalización de la pesquería de la Provincia. Esto se hace con normas de procedimientos que se respetan a rajatabla”, aseguró el coordinador general de Fiscalización Ambiental y de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), Marcelo Churín.

“Lo que nosotros pretendemos, con un objetivo claro, es proteger la fauna íctica y lograr que aquellas personas que llevan a cabo la actividad lo hagan de manera correcta y cumpliendo las reglamentaciones correspondientes”, agregó Churín.

En ese marco, comentó que se trabaja con la pesca comercial y deportiva no solo haciendo controles y fiscalización, sino que también se hace una tarea de información y concientización; y se trabaja mucho con los intendentes costeros, para darles a los pescadores a conocer la normativa vigente.

“Nuestro mensaje a los pescadores es que deben tener la responsabilidad en el uso del recurso, porque es un recurso natural que si no lo cuidamos entre todos se termina. No solamente estamos pensando en el presente, sino para el resto de las generaciones futuras”, concluyó Churín.

Ante la presencia de cualquier tipo de atentado contra la naturaleza y el ambiente, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea 105 de Denuncias Ambientales o al 362 433-2763 con la Brigada.