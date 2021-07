Brasil y Perú definen el primer finalista de la Copa América

Los finalistas de la última edición de la Copa América se enfrentarán este lunes a las 20 en el estadio Nilton Santos.

Brasil y Perú, finalistas de la última edición, se enfrentarán este lunes por el primer cupo para el partido decisivo de la Copa América 2021, que se jugará el sábado próximo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Esta semifinal se jugará desde las 20:00 en el estadio Nilton Santos de Río. El ganador definirá el título con Argentina o Colombia, protagonistas de la llave restante.

Brasil, que busca su décima corona a nivel sudamericano, es el máximo favorito de la competencia y por el momento dominó esta edición con autoridad: se adjudicó el Grupo B, está invicto con cuatro victorias y un empate, anotó once goles y recibió apenas dos.

En su rendimiento futbolístico tuvo altibajos, como en la igualdad ante Ecuador (1-1) en la última fecha de su zona o el primer tiempo frente a Chile (1-0), al que llega de eliminar en cuartos de final, pero aún el equipo de Tite nunca dejó de ser confiable.

La última consagración se produjo hace dos años en el Maracaná justamente después de vencer por 3-1 en la final al Perú de Ricardo Gareca, rival que más veces enfrentó en los 59 partidos del ciclo Tite, iniciado en 2016.

Fueron seis Brasil-Perú dese entonces, con un saldo de cinco victorias de la Verdeamarela y un triunfo para los incaicos, que ostentan el mérito de haber sido uno de los tres rivales capaz de ganarle al gigante sudamericano durante la gestión del ex entrenador de Corinthians.

El éxito peruano (1-0) se produjo el 10 de septiembre de 2019 en un amistoso disputado en Estados Unidos. Los otros dos verdugos del Brasil de Tite fueron Argentina, en dos amistosos, y Bélgica en el Mundial Rusia 2018.

Contrariamente, las victorias de Brasil sobre Perú en el último lustro fueron todas en partidos oficiales: 2-0 por Eliminatorias para Rusia 2018; 5-0 en la ronda inicial y 3-1 en la final de la Copa América 2019; 4-2 en las actuales Eliminatorias (octubre 2020) y 4-0 en esta Copa América, por la segunda fecha del Grupo B.

En el partido de este lunes ambos tendrán ausencias de peso, aunque ello repercute más en Perú por su menor disponibilidad de recursos. Gareca no podrá alinear a uno de sus jugadores más desequilibrantes, el extremo derecho André Carrillo, que fue expulsado ante Paraguay en los cuartos de final.

Brasil, por su parte, no contará con el delantero del Manchester City Gabriel Jesús, que también vio la tarjeta roja en esa instancia por una descalificadora falta ante el chileno Eugenio Mena. Para suplir esa baja, Tite cuenta con Roberto Firmino, del Liverpool, o Gabigol, de Flamengo.