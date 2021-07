El Gobierno habilitó las refacciones del centro terapeútico La Eduvigis, destinado a personas afectadas por consumos problemáticos

La institución cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, operadores terapéuticos y trabajadores sociales, que ofrecen atención durante las 24 horas. Las mejoras permitirán el crecimiento del centro, que proyecta sumar abordajes intermedios que no impliquen la residencia, con actividades comunitarias y culturales.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a la intendenta Carina Mitoire y a la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, inauguraron este jueves las refacciones del Centro Integral Terapéutico de Atención (CITA) de La Eduvigis. Se trata de una institución destinada a personas afectadas por consumos problemáticos, con modalidad residencial y voluntaria, cuya ampliación demandó una inversión de $9.549.685.

“La característica de un gobierno de base popular y sensible a la gente es precisamente la vocación de empoderar con derechos a la ciudadanía. Hay gobiernos que quitan derechos y otros que históricamente amplían, nosotros los hacemos y los ampliamos”, sostuvo Capitanich, acompañado además por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y la subsecretaria de Salud Comunitaria, Carolina Centeno.

Este centro es un componente fundamental del sistema sanitario provincial para la rehabilitación de personas que padecen consumo problemático, por eso la ministra Paola Benítez remarcó que se trata de “un gran avance en tiempos difíciles”. “El poder reestructurarlo, mejorarlo, ampliar su capacidad, el pasar de 10 a 20 camas, es una mejora en la calidad y la comodidad que este espacio brinda a todos sus pacientes, quienes han seguido asistiendo aún durante la pandemia”, resaltó.

La institución cuenta con un equipo interdisciplinario de 21 trabajadores, entre psicólogos, psiquiatras, operadores terapéuticos y trabajadores sociales, que ofrecen atención durante las 24 horas. Las mejoras inauguradas permitirán el crecimiento del centro, que proyecta sumar abordajes intermedios que no impliquen la residencia, mediante modalidades menos restrictivas e intensivas, brindando además actividades de comunitarias y culturales. “Ahora tenemos que seguir potenciándolo, con huertas, granjas, incorporando distintos oficios y también fomentando el arte”, dijo el gobernador.

“El edificio venía funcionando normalmente, pero necesitaba de este trabajo para que sea digno. Por eso va a marcar un antes y un después, y no sólo para la Eduvigis, sino también para toda la provincia”, manifestó la jefa comunal Carina Miotire.

Juego responsable

Es uno de los centros terapéuticos habilitados también para el tratamiento de personas con problemática de juego compulsivo, en virtud de un convenio suscrito entre la dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y el programa Juego Responsable de Lotería Chaqueña.

El director del centro, Nelson Ferreyra Retamar, dijo que “estas obras también permitirán sumar la posibilidad de realizar consultas y evaluaciones, para la admisión o derivación de quienes necesiten tratamientos bajo alguna de las modalidades vigentes”.

La coordinadora del programa Juego Responsable, Lara Calabroni, destacó la importancia estratégica de esta reinauguración, ya que “ofrece un abordaje integral e interdisciplinario para las personas con problemática de consumos o adicciones, bajo la modalidad de un tratamiento de internación a puertas abiertas”.

“Estas acciones hablan del compromiso que existe por parte del Estado provincial de mejorar la calidad de vida de las personas con problemáticas de consumo y sus entornos familiares, con un enfoque de derechos conforme a la ley nacional de salud mental y adicciones”, acotó Ferreyra Retamar.