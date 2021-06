Quién es Andrés Galfrascoli el correntino desaparecidos tras el derrumbre en Miami

Estaba en un departamento del ala de las Champlain Towers que se desplomó durante la madrugada jueves. Es conocido por ser el médico de figuras públicas.

La Policía del condado de Miami – Dade, en Florida, se encuentra en la tarea de rescate de una treintena de personas que quedaron atrapadas entre los escombros del ala de las Champlain Towers que se derrumbó durante la madrugada de este jueves. Uno de los ocupantes buscados es Andrés Galfrascoli, un cirujano plástico de Argentina.

Galfrascoli, un correntino de 44 años, es una de las 99 personas que continúan desaparecidas tras el derrumbe en las torres Champlain. Al momento del evento el cirujano plástico estaba con su pareja, Fabián Nuñez, de 55, y con la hija de ambos, de 5, informó el diario Clarín.

Entre los muchos seguidores de Galfrascoli en Instagram figuran desde la primera dama Fabiola Yañez hasta la cantante Julia Zenko, amiga personal del cirujano.

Galfrascoli es un egresado de la Universidad Nacional Del Nordeste que se especializó en cirugía plástica y reparadora en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ahora no hubo noticias de la familia, pero los bomberos continúan su trabajo, por el que ya se localizó a 53 ocupantes del edificio colapsado.

El jefe de la policía del condado de Miami – Dade, Freddy Ramírez, explicó durante la jornada que la falta de información sobre quienes aún no fueron localizados “hace temer un alto balance de víctimas” del derrumbe.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, agregó que “se está llevando a cabo una búsqueda y rescate masivo” y que se hará “todo lo posible para identificar y rescatar a aquellos que han quedado atrapados entre los escombros”.

Nueve argentinos

Galfrascoli y su familia no son los únicos ciudadanos argentinos que falta localizar en el derrumbe del enorme complejo habitacional en Miami.

“Con relación al lamentable suceso de público conocimiento acaecido en horas de la madrugada, se informa que el Consulado General y Centro de Promoción Comercial de Argentina en la Ciudad de Miami se encuentra en contacto permanente y trabajando junto con autoridades locales con el objeto de conocer sobre nacionales argentinos que pudieran haberse encontrado en las Champlain Towers”, informaron desde el Consulado argentino según el sitio Perfil.

Las fuentes oficiales confirmaron que “al momento se registrarían 9 argentinos desaparecidos”.

“Debido a la magnitud de los acontecimientos y la prudencia que demanda la actual situación, el Consulado no se encuentra en condiciones de brindar mayor información”, aclararon.