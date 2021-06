En Sáenz Peña los mayores de 65 años tendrán más exigencias para renovar su carnet de conducir

Las personas mayores de 65 podrán renovar su licencia de conducir cada 3 años; pasada esa edad será al año y un examen médico mas exhaustivo.

El Concejo Municipal aproó en una de sus últimas sesiones un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Nora Gauna y Ernesto Blasco del bloque “Chaco Somos Todos” para modificar los períodos de vigencia de las licencias de conducir a partir de los 65 años.

“Hemos aprobado una ordenanza que trata sobre el carnet de conducir para personas mayores de 65 años. Fue una inquietud de los vecinos la confeccion de esta ordenanza, porque hemos recibido pedidos de parte de los vecinos que tiene padres de edad avanzada y no sabían cómo decirles a sus familiares que no podían manejar más, porque no estaban en condiciones. Por este motivo hemos tomado la decisión de llevar esta inquietud a través de una ordenanza y solucionarla”, comenzó explicando el concejal Ernesto Blasco.

Blasco señaló que “la ordenanza lo que hace es tomar la potestad que tiene el Municipio a través de la adhesión a la ley nacional de Transito donde el municipio puede a través de una ordenanza, fijar los años en que dura un carnet de conducir”.

En cuanto a las modificaciones dijo Blasco que “el carnet que se renueva cada cinco años hasta los 65 años, y lo que se modifica con la ordenanza es que a parir de los 65 años, cada tres años y a partir de los 70 cada año y se va reglamentar el tipo de estudio que debe presentar la persona”.

“Esto beneficia n solo al ciudadano que transita las calles para darle seguridad a la persona que maneja sino también a los mismos conductores”, sostuvo el edil.

En cuanto a las exigencias dijo que “se va a exigir más controles médicos, queremos comprobar que los conductores de esas edades estén buen en todo sentido, por lo que se va a exigir un examen más exhaustivo”.