Vacaciones de Invierno en Chaco : Se exigirá el Pasaporte COVID a todos aquellos que quieran ingresar a la provincia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, confirmó hoy que de cara al receso invernal y al movimiento turístico que ello significa, se exigirá el Pasaporte COVID a todos aquellos que quieran ingresar a la provincia.

El primer mandatario lo afirmó en diálogo con N9 Federal y medios locales en su visita a la sucursal de la firma Globant en Resistencia, esta mañana.

El Pasaporte COVID -que se tramita en pasaporte.chaco.gob.ar- es una plataforma web que nuclea los datos del usuario en cuanto al coronavirus, como resultados de hisopados, altas médicas, y vacunaciones.

Desde hace semanas el gobernador viene anticipando que a partir de la segunda semana de julio -cuando se habiliten las actividades que durante la pandemia fueron suspendidas o restringidas- este Pasaporte será obligatorio para ingresar a lugares cerrados. El mismo indicará si la persona cuenta con inmunidad por contagio (es decir que tuvo coronavirus hace un tiempo aproximado de 4 meses) o por vacunación (que recibió la vacuna hace al menos un mes). Solo podrán ingresar a lugares cerrados quienes acrediten esta inmunidad en el Pasaporte.

A solo unas semanas de que empiecen las vacaciones de invierno, y mientras otras provincias abren sus fronteras a turistas, el gobernador Capitanich aseguró que para los turistas que vengan al Chaco “vamos a plantear la exigencia que tiene que ver con el Pasaporte”. Es decir que solo podrán ingresar aquellos que presenten Pasaporte, y por ende acrediten estar inmunizados.

“La habilitación para el ingreso a lugares cerrados no implica incumplir normas”, remarcó no obstante el gobernador, en cuanto a la importancia de que no mengüe el cumplimiento de los cuidados básicos como el uso de barbijo, la higiene de manos y la distancia social.

