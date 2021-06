Ingresaron 20.800 dosis de Sinopharm para continuar con la vacunación contra Covid-19

Se sumarán a la Campaña de Vacunación Provincial contra el Coronavirus que ya aplicó 530.120 dosis en el territorio chaqueño. Con ello, comenzará el esquema de inmunización en la población objetivo que aún no accedió a la vacuna. Está en curso la vacunación de mayores de 25 años y desde el viernes podrán sumarse a la Campaña las personas mayores de 18 años.

En el mediodía de este miércoles, ingresó al Chaco un cargamento con 20.800 dosis de la vacuna Sinopharm, proveniente desde Nación, para avanzar con la Campaña de Vacunación Provincial contra el Covid-19 iniciada el pasado 29 de diciembre, y que a la fecha lleva aplicadas 530.120 dosis en todo el territorio provincial.

El mencionado cargamento está destinado a “iniciar los esquemas de vacunación en la población objetivo que aún no ha accedido a la primera dosis y que está en condiciones de hacerlo”, relató la ministra de Salud Pública, Paola Benítez.

Las 26 conservadoras dotadas con las 20.800 dosis de Sinopharm ingresaron a la Base de Apoyo Logístico Resistencia del Ejército Argentino y al Departamento de Inmunizaciones, para su almacenamiento, fraccionamiento y distribución en las diferentes Regiones Sanitarias y distritos chaqueños. La ministra de Salud Pública Paola Benítez, el jefe del Departamento de Inmunizaciones Daniel Antúnes y agentes de la cartera sanitaria, del Ejército Argentino y del correo formaron parte de la comitiva que recibió un nuevo envío de vacunas para el Chaco.

Desde el 29 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública del Chaco aplicó un total de 530.120 dosis de las diferentes vacunas (Sputnik V, Covishield/AstraZeneca y Sinopharm) en todo el territorio provincial; de las cuales 413.416 corresponden a primeras dosis y 116.704 a segundas dosis.

Avance sostenido y ampliación del rango etario

“Es grato el avance de la Campaña de Vacunación y la respuesta de la población en la adherencia a las vacunas”, subrayó la ministra y mencionó como ejemplo que “el área del Gran Resistencia ya tiene al 71% de la población mayor de 18 años con el esquema de vacunación iniciado. Esto es muy importante porque la vacuna es la herramienta que nos va a proteger de las formas graves de la enfermedad y reducir la letalidad asociada al Covid-19”, recalcó.

A su vez, la ministra Benítez enfatizó que “es importante destacar que estamos en etapa franca de disminución de rangos etarios para poder acceder a la vacuna. Hoy estamos trabajando con personas mayores de 25 años y a partir de este viernes estaremos abriendo la posibilidad para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a la vacunación”.

También recordó que “todas las personas que ya tienen la posibilidad de acceder a la vacuna, por edad, por pertenecer a grupos esenciales o estratégicos, y que aún no lo han hecho, pueden acercarse a las postas, sin turnos, y recibir la vacuna dado que estamos con disponibilidad de dosis”.

La funcionaria resaltó que desde la Campaña de Vacunación Provincial contra el Covid-19 se está trabajando en ampliar el número de personas vacunadas a lo largo y ancho del territorio chaqueño, como también “en la completitud del esquema de vacunación de quienes recibieron su primera dosis y se encuentren con el tiempo mínimo cumplido para recibir la segunda dosis”. Acerca de esto último, aclaró que “es importante resaltar que tenemos un tiempo mínimo para recibir la segunda dosis, pero no un tiempo máximo, dado que las vacunas no se vencen”.

Cronograma de vacunación de mañana jueves 24

*Segundo componente de Sputnik V a personas de 73 y 74 años, con terminación de DNI 9

Resistencia: Centro de Convenciones Gala y Sede UNNE

De 8 a 15:30 hs.

*Segundas dosis de AstraZeneca, para quienes cumplieron 8 semanas de aplicación de la primera dosis.

Resistencia: Sede UNNE (Aula Magna, Av. Las Heras 729)

De 8 a 15:30 hs.

*Mayores de 25 años, sin turnos para aplicación de primeras dosis y segundas dosis de Sinopharm, para quienes cumplieron 21 días de la primera dosis.

Resistencia: Club Sarmiento, Club Chaco For Ever, Club Central Norte, Polideportivo Jaime Zapata, Parque de la Democracia, Escuela de Salud Pública y Escuela de Policía.

Barranqueras: Centro Cultural La Flota.

Fontana: Auditorio Tepeyac.

Puerto Vilelas: Casa de las Culturas.

De 8 a 15:30 hs.

*Embarazadas/personas gestantes desde los 18 años, sin factores de riesgo, para primeras dosis. Presentar prescripción médica y libreta sanitaria.

Resistencia: Escuela de Salud Pública (Lisandro de La Torre 269)

De 8 a 15:30 hs.

*Personal docente correspondientes al memo N°42, para primeras dosis.

Resistencia: Sede del Ejército Argentino (Av.9 de Julio 3.300)

De 7 a 14 hs.