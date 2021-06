Eurocopa: Así quedaron los octavos de final

Este miércoles quedó definido el cuadro completo de octavos de final de la Eurocopa con varios choques de alto vuelo.

Este miércoles finalizó la fase de grupos de la Eurocopa 2020 con una jornada repleta de partidazos, y así quedaron confirmados los octavos de final del certamen, que contarán con algunos duelos de alto vuelo.

El certamen inició con una fase de grupos compuesta por seis zonas, donde los primeros, segundos y los cuatro mejores terceros avanzaron a la siguiente instancia. En este marco, el gol agónico de Alemania le valió el empate, la clasificación y la eliminación de Hungría, y terminó de definir el cuadro completo.

De esta manera, el primero de los partidazos será el que enfrente a Bélgica contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, cuyo vencedor irá en cuartos de final ante el ganador de Italia-Austria. Por el mismo lado del cuadro se miden Francia-Suiza y Croacia-España.

El otro lado del cuadro tiene a Sucia-Ucrania, y el otro gran plato fuerte: Inglaterra contra Alemania, por un lugar en cuartos de final. Completan Países Bajos contra República Checa y Gales frente a Dinamarca.

LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROCOPA

• Bélgica vs. Portugal

• Italia vs. Austria

• Francia vs. Suiza

• Croacia vs. España

• Suecia vs. Ucrania

• Inglaterra vs. Alemania

• Países Bajos vs. República Checa

• Gales vs. Dinamarca